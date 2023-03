Francisco Conejo nuovo Country Manager di UPS in Italia

ROMA (ITALPRESS) – UPS annuncia oggi la nomina di Francisco (Paco) Conejo a nuovo Country Manager di UPS Italia. Subentrerà a Britta Weber. Con questo nuovo ruolo, supervisionerà le operazioni, lo sviluppo del business e la strategia dell’azienda nel Paese, dove l’export rappresenta oltre il 30% del PIL, di cui più della metà è generato da PMI.

“Sono entusiasta di tornare a lavorare in Italia, un mercato chiave per UPS, e di portare avanti l’eccellente lavoro del team afferma -. Mi concentrerò sulla crescita delle piccole e medie imprese, sull’incremento delle esportazioni transfrontaliere per i nostri clienti e sulla creazione di un ambiente di lavoro in cui tutti gli UPSer possano crescere e sviluppare i propri talenti”.

Conejo conosce bene l’Italia: nel 2006 era già stato nominato Division Manager per il Sud, prima di tornare in Spagna dove ha ricoperto la stessa posizione, per poi diventare Country Operations Manager per l’Iberia.

Durante il suo ultimo incarico come OSP & Transportation Director per l’Europa dell’Est, Paco ha fatto parte del team che ha diretto la creazione della nuova struttura operativa di 9.000 m 2 a Praga, il più grande investimento di UPS nella Repubblica Ceca, con una capacità di smistamento di 5.000 pacchi all’ora. Paco, inoltre, ha collaborato all’introduzione di due storiche rotte aeree dall’hub europeo di UPS a Colonia verso Istanbul e Tel Aviv.

Più di recente, ha svolto un ruolo chiave nella consegna di aiuti umanitari a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e in Siria.

Francisco Conejo ha iniziato la sua carriera in UPS nel 1984 a Madrid come addetto allo smistamento dei pacchi e, in seguito, ha lavorato come driver, prima di ricoprire diversi incarichi di maggiore responsabilità nelle aree dei trasporti, dell’ingegneria industriale, delle vendite, del servizio clienti e delle operazioni.

