Francisco Soriano: La poesia e l’arte ci salveranno

di Chiara Fucci

Francisco Soriano è autore di saggi, di raccolte poetiche, di articoli su letteratura, diritti umani e questioni di genere. Attualmente svolge l’attività di docente a Ravenna. Durante il suo percorso lavorativo e di vita ha trascorso molti anni in Iran, a Teheran, dove è stato professore di lingua italiana a stranieri e dirigente scolastico presso la Scuola italiana “Pietro della Valle”, conciliando attività didattiche e azione di inclusione. È stato infatti ideatore di vari eventi, tra cui mostre dedicate a pittori e fotografi contemporanei di livello internazionale, incontri incentrati sulla poesia italiana e persiana, e laboratori di traduzione. Nel 2009, durante le rivolte studentesche di Teheran, note in Italia con il nome di “Onda verde”, Francisco Soriano – che in quel momento ricopriva nella capitale iraniana il ruolo di dirigente scolastico – fu identificato dalle autorità locali come elemento di disagio, venne più volte sequestrato e torturato, e infine costretto a fuggire in Italia. Nella sua intima raccolta poetica “La Via Lattea” – pubblicata per Eretica Edizioni nel 2021 – che presenta in epigrafe una dedica ai suoi torturatori e delatori, Francisco Soriano ripercorre il percorso di espiazione e pacificazione con sé stesso in seguito al drammatico evento subito, che per tanti anni è rimasto un dolore solo interiore, sedimentato e taciuto. Il dialogo arricchente con Francisco Soriano su arte visiva e poesia, è culminato nel suo dono di condivisione di alcuni versi della raccolta, emblema dell’atto finale del percorso catartico intrapreso dall’autore, il quale ispirandosi alle parole del poeta greco Odisseas Elitis: «Quelli che mi lapidarono non vivono più/ Ho costruito una fonte con le loro pietre» ha voluto trasformare il male in un bene supremo, servendosi della poesia come risposta all’orrore di cui l’uomo è capace.

Cosa pensi del legame tra arte visiva, letteratura e poesia, e dal tuo punto di vista quanto è importante la comunicazione tra queste forme espressive?

In generale l’influenza, le sovrapposizioni, le intrusioni, le inclusioni sono molte e importanti fra arte visiva, letteratura e poesia. Detto questo, il mio modo di intendere e interpretare la poesia come linguaggio e scrittura subisce più un distacco che una osmosi con le cosiddette arti visive. E’ chiaro che nel concetto di “arte visiva” si coagulano molti significati, dinamiche, radici e valorizzazioni. Personalmente e in questo momento storico, quando scrivo poesia, sono abbastanza distante dalle informazioni e soluzioni che le altre “arti” potrebbero darmi. Credo alla stregua di una appartenenza quasi mistica in un discorso forse antico, ma costante ed eterno, coniato e ragionato dal Leopardi, che è quello del “pensiero poetante” visto come un’energia, una forza interiore e spirituale, un atteggiamento che si “impossessa” quasi dello scrivente, lo penetra, lo distingue. Il poeta deve essere certo attento all’arte e alle “manifestazioni visive” soprattutto contemporanee, perché bisogna condividere il presente e interpretarlo, magari lottare per migliorarlo, ma non senza il pensiero poetante che è questa forza ineluttabile e interiore, energia, flusso, analisi, ragionamento. Io non vedo la poesia come istinto, come scrittura di getto o glorificazione di un contrasto perenne: è filosofia, estensione di un ragionamento. In questo momento forse la vivo in modo un pò distaccato dalle altre forme artistiche, è una questione assolutamente soggettiva e temporanea. Bisogna dire che sono anche stato attento in passato alla poesia visiva, la quale va letta e interpretata in un panorama artistico e culturale in cui erano forti le sperimentazioni volute soprattutto dai movimenti avanguardisti e sperimentalisti. Uno di questi va individuato nel Gruppo ’63, quello più rappresentativo di “voci” anche diversissime, di cui facevano parte intellettuali che ricercavano una forte relazione verbo-visuale come forma di interpretazione delle dinamiche di massa. In genere la poesia era vista come poesia civile e come elemento di analisi sociale e politica, dunque lotta appassionata e legittima. Io sono in sintonia con questo ragionamento. La poesia ha sempre una funzione civile e non mi allontanerei molto da questa dinamica. In Italia, poi, va ricordato che abbiamo avuto poeti importanti per quanto riguarda la poesia visiva, in cui significante e significato si fondevano, due fra tutti sono Ugo Carrega e Lamberto Pignotti.

In riferimento alla tua attività poetica, l’arte ha una qualche influenza sul tuo processo creativo e compositivo?

Al momento vivo in una sorta di solipsismo, piuttosto di concentrazione: è una mia soggettiva condizione quella di percepire il momento come un momento di rumore, di confusione, di transizione, in cui i riferimenti sono molto cambiati e in cui c’è qualcosa che si sta comunque sedimentando. Sinceramente faccio molta fatica a interpretare le nuove scritture e i nuovi “sperimentalismi” (se così possiamo definirli), che fanno riferimento all’hi-tech e via discorrendo. Uno dei movimenti che ha destato curiosità nelle comunità di poeti e scrittori è quello del Poetry Slam, che individua nella poesia orale una delle soluzioni più moderne e sperimentali del momento. Sono innamorato della scrittura e credo che il segno, nella sua materialità, plasticità, bellezza visuale, abbia una funzione importantissima. In questo mi sento figlio di ciò che Ezra Pound andava professando già nei primi anni del Novecento. Pochi conoscono uno scritto, straordinario, che andrebbe studiato in università e licei, un libro sull’ideogramma cinese composto originariamente del sinologo ispanico Ernest Fenollosa. Quest’ultimo fu colto da morte prematura, e la moglie dello scrittore concesse a Ezra Pound di integrare e ultimare lo studio: il testo si chiama “L’ideogramma cinese come mezzo di poesia: una ars poetica”. È un libro straordinario. Ezra Pound già a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale individuava come ineluttabile la “questione cinese” nella sua complessità politica e come contributo teorico e ideologico alle poetiche occidentali. In pratica, Pound vedeva nell’ideogramma cinese un mezzo di poesia per eccellenza e irrinunciabile. Profeticamente, ci dice che il XX secolo schiude un sorprendente capitolo che è quello della conoscenza della Cina, un fenomeno che va letto in tutte le dimensioni. Scrive che la poetica cinese è «basata su una vivida pittura stenografica delle operazioni naturali, nella figura algebrica e nella parola parlata, e che tra cosa e segno di solito non c’è legame dove tutto dipende da una pura convenzione; ma il metodo cinese cambia in questo senso, segue l’ispirazione naturale». Significa che il segno, cioè l’ideogramma, è già di per sé una forma d’arte ed è la rappresentazione sublimante del suono, è praticamente l’emblema, la sintesi della poesia. Questo è stato per me illuminante, mi ha influenzato moltissimo dal punto di vista concettuale.

Hai molti anni di preziosa esperienza nel campo dell’insegnamento dell’italiano agli stranieri, ritieni che l’arte con il suo linguaggio universale possa didatticamente contribuire all’apprendimento di una lingua?

Mi permetto di dire, forse con un’enfasi nazionalistica che cozza un po’ con la mia idea politica-sociale internazionalistica del mondo, che l’Italia è uno spazio artistico supremo. Insegnare italiano è quindi facile perché c’è una motivazione scatenante nello studente: l’Italia viene vista all’estero come un mondo incantato che resiste al brutto e al logorio del quotidiano. Nonostante le grandi difficoltà del momento, l’Italia rimane un punto di riferimento artistico imprescindibile, lo spazio onirico per eccellenza: dunque è facile insegnare l’italiano partendo proprio dallo studio, dalla ricerca e dall’esposizione delle ricchezze che abbiamo. È quindi un aspetto determinante ed è all’origine del desiderio dello studio della lingua italiana. Il compito per noi che insegniamo l’italiano agli stranieri è agevolato dalla bellezza che caratterizza il nostro paese.

Per concludere, vorresti condividere con noi dei tuoi versi e il titolo di un’opera pittorica che immagineresti affiancata a essi?

L’opera è “Trittico del Giudizio di Vienna” di Hieronymus Bosch, i versi sono tratti da una poesia contenuta nella raccolta “La via Lattea”: «Misi in bella mostra i suoi sassi,/anatemi,/ingiurie,/le parole dette,/la ragione del suo odio,/il mio saluto sprezzante./Questo portai nella mia terra e lo seppellii in gran segreto:/chi l’avrebbe mai detto che, brandendo parole, avrei cancellato anche il suo dolore». La poesia mi ha salvato e ci salverà.