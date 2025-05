Franciscus, l’ultimo saluto a Bergoglio attraverso gli occhi del giovane fotografo Adriano Cirasa

Franciscus è un libro fotografico (disponibile su Amazon al costo di 12 euro) che racconta per immagini il giorno dell’ultimo saluto a Papa Francesco.

Nel silenzio solenne che avvolge Piazza San Pietro, migliaia di volti si uniscono in un unico, profondo respiro di preghiera e memoria. È il giorno dell’ultimo saluto a Papa Francesco, una figura che ha lasciato un segno incancellabile nella storia della Chiesa e nel cuore di milioni di fedeli. In mezzo alla folla, con la sua macchina fotografica, c’è Adriano Cirasa, un giovane fotografo napoletano spinto dalla fede e dal desiderio di testimoniare un momento che va oltre la cronaca, un giorno di raccoglimento, emozione e speranza.

L’autore

Adriano Cirasa (Napoli, 29 giugno 2006) è un fotografo e scrittore italiano. È anche autore di due libri sulla fotografia: “La fotografia è facile” e “Ho fotografato invece di parlare”, e uno sul tifo e il calcio a Napoli: “Tre scudetti e una città”.