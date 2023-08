Franco, Calvino, Vestager, Czerwinska, Ostros: corsa a 5 per la presidenza della Bei

E’ corsa a cinque per la presidenza della Bei, la Banca europea degli investimenti. In leggero vantaggio sugli altri, al momento, i candidati di Italia e Spagna. Per il Belpaese c’è Daniele Franco, ministro dell’Economia nel Governo Draghi e in passato ragioniere generale dello Stato. L’Esecutivo iberico, invece, punta su Nadia Calvino, anche lei economista e con un passato nella burocrazia europea come direttore generale del Bilancio presso la Commissione. La lista dei candidati, chiusa il 18 agosto, comprende inoltre l’attuale commissaria europea per la Concorrenza e vice presidente della Commissione, la danese Margrethe Vestager. Più defilate, ma da tenere comunque in grande considerazione, le altre due candidature: l’ex ministro delle Finanze polacco Tereza Czerwinska e l’ex ministro dell’Energia svedese Thomas Östros. Il successore del tedesco Werner Hoyer, il presidente in carica per il secondo mandato e in scadenza a fine anno, sarà scelto dagli Stati membri dell’Ue, riuniti nel board dei governatori della Bei.