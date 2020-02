Franco Ionna presidente dell’Associazione italiana degli otorini ospedalieri

L’Associazione italiana degli otorini ospedalieri ha un nuovo presidente, eletto a conclusione del XXI congresso nazionale a Lucca. Franco Ionna, direttore del dipartimento Testa-Collo e della chirurgia Maxillo-Facciale e Orl dell’Istituto tumori di Napoli, G.Pascale, e’ ora al vertice dell’associazione. Nella sua relazione, il chirurgo ha aperto infatti ai giovani, creando il gruppo Aoico Young per uno scambio di idee, esperienze e progetti volti a favorire l’aspetto educational degli specializzandi, rivedendo da subito le convenzioni con le universita’. “Il mio obiettivo primario – dice il neo eletto presidente – e’ una forte attenzione dedicata ai pazienti formando dei work Team specifici per patologia, promuovendo Pdta certificati e percorsi condivisi che possano, standardizzando le procedure, migliorare la qualita’ delle prestazioni e arginare il problema della migrazione sanitaria, privilegiando inoltre l’ umanizzazione e l’ accoglienza. Per questo una particolare attenzione sara’ dedicata ai rapporti con il territorio, quindi agli specialisti ambulatoriali, che sono il nostro braccio operativo in periferia”. Tra i propositi del nuovo presidente anche quello di aprire sul sito Aoico una sessione di live surgey, piattaforma in cui tutti gli iscritti all’associazione potranno postare video, sessioni di chirurgia e un forum di discussione sulle tecniche e le modalita’ che gli specialisti adottano. “E’ una grande soddisfazioni – dice il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi – che per i nostri collaboratori arrivino riconoscimenti di tale portata”.