Franco Pepe tra gli 8 Maestri dell’Arte della Cucina Italiana: premiato dalla premier Giorgia Meloni

Riconoscimenti ufficiali all’Arte della cucina italiana sono stati conferiti a otto personalità oggi a palazzo Chigi dal Premier Giorgia Meloni e dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida nell’ambito della prima edizione del “Maestro dell’Arte della Cucina Italiana”. Tra essi casertano Franco Pepe premiato “per l’arte della pizza italiana”. Gli altri Maestri sono: Iginio Massari per l’arte della pasticceria italiana, Carlotta Fabbri per l’arte della gelateria italiana, Carlo Petrini per l’arte della gastronomia italiana, Piercristiano Brazzale per l’arte casearia italiana, Riccardo Cotarella per l’arte vitivinicola italiana, Maria Francesca Di Martino per l’arte olivicola italiana e Massimo Bottura per l’arte della cucina italiana”.

Tra i primi a congratularsi con Pepe il deputato campano della Lega e coordinatore del partito in Campania Gianpiero Zinzi. “E’ anche merito di Franco Pepe e di tutti gli altri pizzaioli casertani e campani se la nostra cucina brilla nel Paese e nel mondo, a testimonianza di come la loro pizza rappresenti il Made in Italy nella sua espressione più autentica, una vera eccellenza campana di cui andiamo fieri – ha detto Zinzi – Conosco Franco, la sua professionalità e la passione che mette in quello che fa. Giusto che sia seriamente riconosciuta, valorizzata e tutelata, per trasmettere alle future generazioni una tradizione che ci contraddistingue e che ci ha reso famosi nel mondo”.