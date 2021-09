Franco “Successo Pnrr dipende da coordinamento tra istituzioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Next Generation Ue è uno strumento temporaneo, ma se avrà successo potrebbe diventare uno strumento permanente. Questo vuol dire avere per la prima volta una politica di bilancio europea”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco, intervenendo alla 66^ edizione del convegno studi amministrativi di Varenna. “E’ un’occasione per il nostro Paese per uscire dalla stagnazione che ha caratterizzato l’economia italiana. Abbiamo un tasso di occupazione basso, noi investiamo poco”, ha aggiunto. “Il Next Generation Ue richiede delle scelte radicali – ha detto ancora il ministro – Tra i piani nazionali quello italiano è di gran lunga più ampio. Il successo europeo dipende anche dal successo del piano italiano, disegnare il piano non è stato facilissimo, attuarlo sarà più difficile”. “Gran parte del successo sarà legato alla capacità di raggiungere un coordinamento efficace, rapido tra le varie istituzioni”, ha concluso.

(ITALPRESS).