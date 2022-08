Franco Tuosto nuovo Comandante provinciale della Guardia di finanza di Isernia

Il Colonnello Franco Tuosto è il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Isernia e subentra al Colonnello Vito Simeone, che lascerà il servizio attivo. Presso la caserma della Tenenza di Venafro, alla presenza del Comandante Regionale Molise, Generale di Brigata Luca Cervi, e di una folta rappresentanza di militari in forza ai Reparti dipendenti, nonché della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, si è svolta la cerimonia di avvicendamento tra i due Ufficiali. Il Colonnello Tuosto proviene da Pescara dove ha ricoperto l’incarico di Comandante del Gruppo. Il neo Comandante, 60 anni, originario di Carinola (CE), laureato in Giurisprudenza ed in Economia e Management, ha maturato una vasta competenza operativa sia nei Reparti territoriali, avendo comandato per 4 anni la Tenenza di Montepulciano e per 5 anni la Compagnia di Foggia, sia negli specifici comparti di polizia economico e finanziaria, in quanto ha diretto, per 6 anni complessivi, le Sezioni verifiche dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Campobasso e di Foggia e, successivamente, il Gruppo Tutela Finanza Pubblica alle sede di Pescara presso il Nucleo PEF. Vanta, infine, una significativa esperienza triennale quale Capo Ufficio Operazioni del Comando Regionale Molise. Colonnello dal 2021, è insignito delle onorificenze di Cavaliere dell’Ordine della Repubblica italiana, della medaglia Mauriziana, della Medaglia d’Oro di Lungo Comando e della Croce d’Oro per anzianità di servizio.