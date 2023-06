Françoise Gilot è morta. Aveva 101 anni, era la compagna di Picasso

“Sono l’unica amante che si è salvata da Pablo Picasso, nell’unico modo possibile: lasciandolo”: così la pittrice Françoise Gilot, morta martedì 6 giugno in un ospedale di New York all’età di 101 anni (era nata a Neuilly-sur-Seine, in Francia, il 26 novembre 1921), aveva sintetizzato la lunga e burrascosa relazione sentimentale con il grande artista spagnolo, nel suo libro di memorie “La mia vita con Picasso” (scritto con Carlton Lake, uscito nel 1964 e pubblicato in Italia da Garzanti nel 1965 e poi ristampato da Umberto Allemandi nel 1998 e da Donzelli nel 2016). Gilot incontrò poco più che ventenne in un ristorante di Parigi Picasso, allora 61enne e amante di Dora Maar. Dal 1944 al 1953 la giovane pittrice fu compagna e musa del leggendario Pablo e dalla loro relazione nacquero due figli, Claude (1947) e Paloma (1949). Durante il loro periodo di vita comune, Picasso la rappresentò nel quadro “Joie de vivre” nella figura “Femme fleur”, dove appare solare e radiosa. E Gilot fu soggetto anche per un celebre quadro di Henri Matisse, al quale Picasso fece conoscere la fidanzata. Per il suo libro di memorie, che tra l’altro mandò in collera Picasso, Gilot scelse una fotografia in bianco e nero scattata dal grande Robert Capa (Magnum Photos) che la mostra sorridente, con i suoi lunghi capelli scuri, un semplice abito senza maniche e un cappello, che cammina su una spiaggia mentre il grande artista, in pantaloni corti e camicia aperta a stampa floreale, cammina dietro di lei tenendo un grande ombrello sulla sua testa. Anche dopo la separazione dall’artista Gilot continuò come prima ad esercitare l’arte della pittura. Nel 1955 sposò l’artista Luc Simon, da cui ebbe una figlia, Aurelia, divorziando poi nel 1962. Nel 1969 conobbe il celebre scienziato statunitense Jonas Salk, ideatore del primo vaccino antipoliomielite, che sposò l’anno seguente; rimasero uniti fino alla sua morte nel 1995. Nel 2012 la Gagosian Gallery di New York ha ospitato la mostra “Picasso and Françoise Gilot. Paris-Vallauris, 1943-1953”, la prima in cui sono state esposte insieme le opere della coppia.