Franz Cerami, masterclass a Riga. Nel 2024 la realizzazione della Pink City: la capitale lettone sotto una nuova luce

L’artista contemporaneo italiano Franz Cerami terrà una masterclass a Riga giovedì 23 novembre presso l’Accademia d’Arte della Lettonia: nel corso della lezione l’artista presenterà alcuni dei suoi più celebri lavori e illustrerà agli studenti la sua visione del rapporto fra città e narrazione. L’iniziativa è sostenuta dall’Ambasciata d’Italia a Riga nel quadro di una residenza d’artista finalizzata alla realizzazione nel 2024 nella capitale baltica dell’opera “Pink City”, che Cerami ha già portato in 15 città del mondo. “L’arte contemporanea è uno strumento eccezionale per raccontare l’Italia di oggi”, sottolinea l’Ambasciatore d’Italia in Lettonia, Alessandro Monti. “Con Cerami portiamo a Riga un punto di vista unico e creativo: Pink City metterà la capitale lettone sotto una nuova luce”. Così l’artista ha commentato l’iniziativa: “Riga è una piccola capitale europea in cui si incontrano le tradizioni più antiche e i linguaggi più contemporanei. Sarà una nuova tappa entusiasmante per Pink City. All’Accademia d’Arte mi confronterò con studenti e studentesse su uno dei temi centrali della mia produzione: il rapporto fra città e racconto. Rifletteremo su come lo spazio urbano (e non) può cambiare aspetto in base allo sguardo di chi lo attraversa”. Franz Cerami è nato a Napoli nel 1963. Protagonista di numerose esposizioni in Italia e nel mondo, le sue opere esplorano la relazione fra arte e tecnologia. Ha lanciato “Pink City” nel 2019: l’installazione, che comprende anche elementi di videomapping, è stata realizzata sinora in quattro località italiane e undici città straniere, fra cui Parigi, San Paolo, L’Avana e Kuala Lumpur. Due opere di Cerami sono state recentemente incluse anche nella Collezione Farnesina, la raccolta di arte contemporanea del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.