Fratelli d’Italia ospita Caldoro all’iniziativa “Lascia una buona impronta”

Fratelli d’Italia in campo per un’iniziativa che ha abbinato tutela dell’ambiente e campagna elettorale. Ospiti dell’Acapulco Dolcevita Beach Club di Pontecagnano Faiano (Salerno), dirigenti locali del partito, candidati alle prossime elezioni e simpatizzanti hanno partecipato all’iniziativa “Lascia una buona impronta”. L’evento, organizzato nella giornata del 9 agosto dalle ore 10 alle 13, ha visto decine di persone impegnate nella raccolta di plastica e altri rifiuti presenti in mare e sulla spiaggia. I partecipanti hanno ricevuto in regalo le ciabatte infradito di Fratelli d’Italia, che oltre al logo hanno una speciale caratteristica: quando calpestano la sabbia lasciano scritto il nome del partito. All’evento hanno partecipato, oltre ai dirigenti locali e al commissario regionale di FdI, il senatore Antonio Iannone, anche diversi esponenti del centrodestra che concorrono per le prossime elezioni regionali in Campania. Compreso il candidato presidente Stefano Caldoro.