Fratelli d’Italia: Zero tasse per pensionati europei che si trasferiscono al Sud

“Ci piace l’immigrazione che porta soldi”, dice Giorgia Meloni dopo aver presentato alla Camera la proposta di legge di Fratelli d’Italia (Fdi) per offrire ai pensionati degli altri Paesi Ue la residenza in Italia senza pagare tasse per 10 anni. “Pensiamo di copiare il modello Portogallo, che ha scelto di detassare le pensioni degli stranieri che si trasferivano a vivere sul suo territorio e ha attratto 80 mila persone alzando il Pil dell’1,2% – ha detto Meloni -. Noi proponiamo la stessa cosa per le regioni maggiormente in difficoltà, ma belle come sono la Campania, la Sicilia, la Calabria e la Puglia. Pensiamo di poter essere molto competitivi per i pensionati facoltosi dall’estero”. I pensionati italiani che si sono trasferiti in Portogallo sono circa 7 mila, secondo Fdi. La proposta, già presentata al Senato e assegnata alla Commissione Finanze, “è di immediata applicazione”, ha detto il senatore Adolfo Urso, l’estensore. Secondo Meloni non c’è incompatibilità con la proposta della Lega sull’esenzione fiscale per i pensionati italiani che decidano di trasferirsi al Sud nei centri a rischio di spopolamento. “Il Sud può diventare la nostra Florida”, dove i pensionati si trasferiscono da tutti gli Stati Uniti, ha detto il capogruppo Fdi alla Camera Francesco Lollobrigida.