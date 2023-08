ROMA (ITALPRESS) – “Ci aspettavamo una novità politica dopo 4 mesi di discussione in parlamento, questa novità non è arrivata, non c’è una proposta alternativa del governo e della maggioranza e questo per noi appare un problema, la nostra proposta rafforza la contrattazione e aiuta a far salire tutti i salari non solo quelli poveri”. Lo ha detto il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, al termine dell’incontro con il governo sul salario minimo.

xc3/tvi/red