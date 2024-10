Frecciarossa main partner di “Tennis & Friends – Salute e Sport anno 2024”

Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), è main partner di “Tennis & Friends – Salute e Sport anno 2024’’, la manifestazione nata nel 2011 con l’obiettivo di veicolare la cultura della prevenzione attraverso lo sport e i corretti stili di vita.

“Tennis & Friends – Salute e Sport anno 2024’’ torna a Roma, al Foro Italico, dall’11 al 13 ottobre, per dare la possibilità a tutti i cittadini di effettuare visite e screening gratuiti grazie al coordinamento di Salute Lazio e Asl RM1 e al coinvolgimento delle strutture sanitarie del territorio.In occasione della manifestazione, il 12 ottobre si terrà il Panel “Sostenibilità e Salute” a cui parteciperà il Direttore Business Alta Velocità Trenitalia Pietro Diamantini, insieme al Presidente e fondatore di “Tennis and Friends”, Giorgio Meneschincheri.

Frecciarossa, insieme a Trenitalia e al Gruppo FS, è da sempre impegnata nella diffusione di una cultura della prevenzione: anche quest’anno, infatti, ha rinnovato la collaborazione con Fondazione IncontraDonna per la 14^ edizione di “Frecciarosa”, un progetto di prevenzione nazionale, nato con il patrocinio del Ministero della Salute, che permette di effettuare consulenze di prevenzione oncologica e, in alcuni casi, visite ed ecografie al seno gratuite a bordo dei treni Frecciarossa, Intercity e del Regionale, durante tutto il mese di ottobre.