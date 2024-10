Frecciarossa sceglie Cilento per le sue cravatte e foulard di cerimoniale

Frecciarossa sceglie Maison Cilento 1780 per le sue cravatte ed i suoi foulards istituzionali e di cerimoniale, ovvero quelli destinati ai partner più di prestigio.

A partire già da ieri sera, nel corso della serata Frecciarossa & Partners ospitata dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, dove pure ha sede Cilento in via Fiori Oscuri, i vertici di Frecciarossa hanno ricevuto appunto la cravatta ed il foulard disegnati appositamente da Ugo Cilento e realizzati in serie limitata e numerata con tanto di numero di serie segnato a mano, pezzo per pezzo.

La cravatta Frecciarossa, rigorosamente settepieghe e realizzata a mano a Napoli in pregiata seta, riporta sul codino il logo ufficiale di Frecciarossa mentre sulla pala ecco ricamato un disegno originale su fondo blu navy: un incrocio di micro frecce disposte in maniera sobria ed elegante che creano un effetto di grande personalità.

Per le signore invece Cilento ha realizzato dei foulards parimenti dedicati e numerati, logati Frecciarossa, con quattro cornucopie disposte elegantemente ai quattro angoli del disegno. Frecciarossa ha scelto la storica Azienda partenopea per realizzare degli accessori esclusivi e di classe, che potessero rappresentare un’eccellenza italiana come appunto il Frecciarossa, vera frontiera dei trasporti di lusso, sempre più confortevoli, eleganti e veloci.

“Disegnare e realizzare la cravatta ed il foulard per Frecciarossa, simbolo di un’Italia ricca di eccellenze, di un’Italia che produce e lavora in maniera dinamica e di professionisti ed imprenditori che si spostano quotidianamente per i propri impegni, è stato motivo di grande soddisfazione”, ha commentato Ugo Cilento, rappresentante dell’ottava generazione dell’omonima impresa familiare.

Alla serata hanno preso parte anche l’AD e Direttore Generale Trenitalia Luigi Corradi, il Presidente di Trenitalia France Marco Caposciutti, il Direttore Business AV Pietro Diamantini, la cantante Fiorella Mannoia, il comico Lillo Petrolo alias “Lillo” ed il celebre designer ed imprenditore Giorgetto Giugiaro, che ha curato anche il restyling del nuovo Frecciarossa 1000.

