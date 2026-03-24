Fred De Palma torna con “La testa gira” feat. Anitta e Emis Killa

Milano, 24 mar. (askanews) – Fred De Palma irrompe nuovamente sulla scena con una collaborazione che ha ottenuto in passato successi multiplatino: dopo “Paloma” (triplo Platino), e “Un Altro Ballo” (Doppio platino), Fred si affianca nuovamente alla regina mondiale del reggaeton Anitta, a cui si aggiunge il flow di Emis Killa, per una collaborazione esplosiva che unisce il meglio del pop latino e dell’urban italiano.

Il nuovo singolo “La testa gira”, feat. Anitta & Emis Killa, esce venerdì 27 marzo (Atlantic/Warner Music Italy).

Dopo gli indizi dei giorni precedenti con i social di Fred completamente azzerati, è arrivato l’annuncio ufficiale di un nuovo capitolo musicale.

“La testa gira” – prodotto da Cino – è un brano magnetico costruito su un loop ipnotico che non ti molla più: ritmo travolgente, vibrazioni da club e un ritornello destinato a diventare un trend immediato: la traccia perfetta per accendere qualsiasi party.

Con “La testa gira”, Fred De Palma si muove con naturalezza tra sonorità globali e identità italiana, dando vita a un nuovo capitolo che consolida il suo ruolo tra i protagonisti della scena pop contemporanea.

Fred De Palma è uno dei pochi artisti in Italia a vantare importanti collaborazioni internazionali, come quelle con la popstar brasiliana Anitta, con Justin Quiles, Sofia Reyes e Ana Mena, grazie alle quali è riuscito a conquistare un posto importante sia nel mercato musicale nazionale sia in quello globale, posizionandosi sul podio dei singoli più ascoltati in un Paese straniero grazie a “Se iluminaba”, versione spagnola di “Una volta ancora” feat. Ana Mena, che si è confermato secondo brano più ascoltato in streaming in Spagna nel 2020, un risultato unico per un artista del nostro Paese.

Si è esibito in concerto in apertura a Maluma, la star colombiana del reggaeton e ha duettato con Anitta nel suo concerto a Milano.

Con all’attivo 31 dischi di platino e 8 dischi d’oro in Italia e 5 dischi di Platino in Spagna e oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify vanta molte hit di successo in cui è riuscito a tenere salda la bandiera del reggaeton in Italia senza dimenticare le radici del rap: D’estate non vale” (triplo Platino), “Una volta ancora”, 7 volte Platino in Italia e 5 volte platino in Spagna, con Anitta “Paloma” (triplo Platino), e “Un Altro Ballo” (Doppio platino), Justin Quiles in “Romance” e altri.

Nel 2021 inoltre pubblica la hit “Ti raggiungerò”, certificata triplo platino con 72 milioni di stream, seguita da “Extasi”, 78,6 milioni di stream e 4 dischi di platino. Nell’estate 2023 segue una nuova collaborazione con Ana Mena in “Melodia Criminal”, la scorsa estate ha pubblicato “Notte cattiva” con Guè e “Passione e in autunno “MMH” con Rose Villain e recentemente la collaborazione con Baby Gang in “Sexy rave”, mostrando come la sua sia una musica trasversale in grando di fondere culture e generi differenti.