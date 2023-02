Freddo pungente, arcivescovo Battaglia apre struttura: 22 posti in via Taddeo da sessa

Sono molti giorni, ormai, che Napoli è colpita da un freddo pungente che fa scendere il termometro anche a zero gradi. Condizione che rende molto difficile la vita di chi vive per strada. L’arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia, insieme alla Caritas Diocesana di Napoli, sempre vicina agli ultimi, dopo aver aperto ad inizio di febbraio, presso la chiesa Santa Maria Avvocata in via Foria, una struttura di accoglienza notturna con 28 posti letto, ha attivato da oggi 15 febbraio una nuova struttura di accoglienza con 22 posti letto, presso il “ Binario della Solidarietà”, Via Taddeo da sessa n. 93 , opera segno della Caritas. Per informazioni rivolgersi alla Caritas Diocesana tel. 081/5574265. Binario della solidarietà via Taddeo da sessa n. 93 tel. 081/5539275