Frediano Diozzi, un manager di lunga esperienza alla corte di IWBank in Campania

La rete dei consulenti finanziari di IWBank, la Banca del Gruppo UBI dedicata alla consulenza e agli investimenti, prosegue il suo percorso di crescita, che negli ultimi 18 mesi aveva già portato all’inserimento di 80 nuovi consulenti. L’istituto guidato dal Direttore Generale Dario Di Muro ha ulteriormente rafforzato il suo team con l’ingresso di Antongiulio Calvanese, professionista di lungo corso che – in qualità di Network Manager nell’Area Centro Sud – si occuperà del coordinamento e dell’ulteriore sviluppo della Rete dei Consulenti Finanziari.

Inoltre, in Campania, fanno il loro ingresso in IWBank due manager di grande esperienza, Frediano Diozzi e Francesco Juliano. Entrambi provenienti da Deutsche Bank FA, ricopriranno il ruolo di Branch Manager.

A conferma dei piani di forte sviluppo in questa Area, affidati all’Area Manager Antonio Fiordellisi, la Banca aprirà due nuovi uffici di consulenti finanziari: il primo a Napoli Vomero, con uno sportello leggero, ed il secondo a Castellammare di Stabia.