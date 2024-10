Free Spirits: un viaggio nel cuore del rock al Punk Tank café

Venerdì 25 ottobre, il Punk Tank Café di Piazza Dante ospiterà un evento imperdibile per tutti gli appassionati: il live dei Free Spirits con la loro coinvolgente “Rock History”. Un’esperienza unica, dove la musica diventa racconto. Carmine Aymone, giornalista, critico musicale e scrittore, ci guiderà in un affascinante excursus tra i grandi classici del rock, alternando aneddoti, curiosità e interpretazioni live insieme a Massimiliano De Gregorio (tastiere/voce), Fran cesco Di Giunta (chitarra) e Mino Milano (basso), musicisti d’esperienza. Dalle energiche note dei Deep Purple ai suoni più introspettivi dei Pink Floyd, passando per i riff indimenticabili dei Led Zeppelin e le ballate emozionanti degli U2: sarà un viaggio nel cuore del rock, un’occasione per riscoprire la potenza evocativa di canzoni che hanno segnato generazioni. Come ha giustamente affermato Bruce Springsteen, “Dietro una canzone c’è un mondo”. E i Free Spirits ci invitano a esplorare questi mondi, a immergerci nelle storie e nelle emozioni che si celano dietro ogni nota.