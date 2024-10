Frezza: l’enfant prodige del rap napoletano torna con “Prova vivente”

Dopo l’incredibile successo di “Vecchio stampo & West Coast”, che ha raggiunto la 29a posizione della top 200 di Spotify, Frezza è pronto a dare il via a una nuova fase del suo percorso artistico con “PROVA VIVENTE” (https://wmi.lnk.to/provavivente; Warner Music Italy), il nuovo singolo fuori ora su tutte le piattaforme. Barre accattivanti, sempre catchy, che colpiscono anche grazie alla voce impattante di Frezza: “PROVA VIVENTE” è un pezzo tagliente, senza filtri e senza misure, che prosegue lungo il sentiero tracciato dalle uscite precedenti e rafforza la posizione dell’artista come nuovo esponente di punta della scena campana. “Simm a prova vivent ca s po fa tutt cos”: il senso del brano emerge chiaramente anche dalle immagini del videoclip, diretto da Vincenzo Fasciato e Cesare Cesarano e fuori ora al link https://www.youtube.com/watch?v=pRv-ivt6S0c. L’artista, cresciuto in un ambiente difficile, non ha paura di mettere in mostra la sua realness e la sua esperienza di vita, e mostra con orgoglio tutto quello che è riuscito ad ottenere grazie alla musica. “PROVA VIVENTE” arriva dopo i singoli “Favelas”, “PLATA O PLOMO”, “GTA” e “Vecchio stampo & West Coast”, usciti a partire da e che, in poco tempo, hanno riscosso successi importanti in termini di numeri e critica.

Nato a Napoli il , Frezza è un rapper che ha sempre avuto una passione innata per la musica. Cresciuto in un ambiente difficile, ha affrontato sfide significative durante la sua infanzia e adolescenza; nonostante le avversità non ha mai abbandonato il sogno di diventare un artista, facendo di tutto per cambiare la sua vita con la musica. Dopo i primi singoli inizia ad arrivare il riconoscimento da parte del pubblico con pezzi come “PLATA O PLOMO” e “Vecchio stampo & West Coast”, successi importanti in termini di numeri e critica. Tra i giovani più interessanti della scena rap italiana, il suo nuovo brano “PROVA VIVENTE” segna l’inizio di un’ulteriore fase del suo percorso.