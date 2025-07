Frida Khalo attraverso la lente di Nickolas  Muray, successo della mostra a Roma

Si è conclusa lo scorso 20 luglio la mostra Frida Kahlo through the lens of Nickolas Muray, presso la prestigiosa location del Museo Storico della Fanteria a Roma, che ripercorre la vita e la carriera della talentuosa artista messicana. Fotografie, stampe, documenti, filmati, lettere, gioielli, vestiti, raccontano la storia di una donna coraggiosa e tenace che non ha dato possibilità di resa al suo destino più volte avverso. La lente di Nickolas Muray offre uno sguardo intimo e personale sulla vita di Frida regalandoci immagini inedite attraverso l’occhio del suo più caro amico, confidente e amante. Le vite di Frida e Nickolas si intrecciano diverse volte attraverso momenti di elevata vicinanza alternati ad altri ove i due amanti e amici risultano essere lontani. Una storia d’amore durata dieci anni ed un’amicizia protratta fino alla morte di Frida nel 1954. L’artista messicana non ha avuto vita facile sin dalla sua infanzia e adolescenza segnate da vari problemi di salute e da un fatale incidente su un autobus che la costrinsero, in molti momenti della sua esistenza, a dover lottare contro dolori fisici e varie problematiche causate dal tragico avvenimento. Costretta a trascorrere molte ore a letto, Frida inizia a dipingere e ad appassionarsi all’arte messicana. Sarà proprio questa sua passione a farle incontrare il suo futuro marito Diego Rivera all’epoca già famosissimo, considerato uno dei maggiori esponenti del muralismo messicano. L’arte di Frida caratterizzata da autobiografismo e simbolismo viene associata spesso al movimento Surrealista, tuttavia, l’artista non si considerava parte di esso. Nelle sue opere affronta tematiche legate all’identità di genere, alla politica, alla cultura nativa messicana. Il suo corpo aggredito da diversi eventi negativi e da sofferenti esperienze di vita fisiche e psicologiche è spesso rappresentato dall’artista e posto come strumento centrale nelle sue opere che indagano sul suo vissuto, sulle sue esperienze, sulla natura esistenziale umana. Il matrimonio con Diego Rivera, marito fedifrago, la consumerà psicologicamente conducendola verso numerose crisi. Nickolas Muray incontrerà Frida nel 1931 quando assieme al suo amico e collega Miguel Covarrubias si recheranno a casa del maestro Diego Rivera. Presenti alla mostra oltre alle fotografie, diverse stampe dei dipinti di Frida tra cui Il Sogno, Autoritratto con collana di spine, Ciò che l’acqua mi ha dato, Natura morta con pappagallo, dipinto che Frida regalerà a Nickolas durante il loro ultimo incontro nel 1951. Muray fu uno dei grandi pionieri della fotografia a colori, riuscendo ad ottenere tonalità molto realistiche e durevoli grazie alla tecnica della stampa “Carbro”. Possiamo così osservare Frida in diverse foto mediante una prospettiva forse meno personale ed autobiografica come quella solitamente consegnataci dagli autoritratti della Kahlo. Muray ci restituisce immagini nitide di una Frida bellissima, senza tempo, in alcuni momenti quasi spensierata, più dolce e sorridente proprio come nella serie del 1946 a New York sul tetto del suo appartamento con i grattacieli della città che fanno da sfondo. L’esposizione curata da Vittoria Mainoldi consegna agli spettatori l’eredità di un’artista straordinaria che attraverso il suo vissuto personale di sofferenza e la sua passione per la pittura e per l’arte è Frida Khaldiventata simbolo di resistenza, resilienza e femminismo. Un’icona culturale che ha trasformato le difficoltà e gli ostacoli della sua vita in una forma d’arte.