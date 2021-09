Fridays For Future, manifestazione a Napoli. Appello ai candidati sindaci. Sull’ambiente de Magistris deludente

Da piazza Municipio a Napoli, di fronte Palazzo San Giacomo sede del comune, i portavoce di Fridays For Future fanno sentire la propria voce. Nei confronti dell’amministrazione uscente, come di quella che verrà. “L’amministrazione uscente ha completamente disatteso le aspettative sulla salvaguardia dell’ambiente”. Così Monica Capo del collettivo Teachers For Future Campania, che aggiunge: “Con questa amministrazione abbiamo siglato una delle prime dichiarazioni di emergenza climatica d’Italia. Erano stati presi dei precisi impegni che andavano nella direzione della sostenibilità ambientale. Si è visto ben poco o quasi nulla di quello che era stato messo su carta. È rimasta una promessa simbolica”. Per il futuro, prosegue Capo, “serve una gestione del verde pubblico completamente diversa, così come si puo pensare ad un efficientamento energetico degli edifici. Al prossimo sindaco chiediamo di pensare realmente alla mobilità sostenibile e a come mitigare gli effetti del cambiamento climatico”. Meno diplomatico è Davide, fra gli altri portavoce di Fridays in piazza a NAPOLI, che dal megafono urla: “I candidati a sindaco a NAPOLI affermano, a vario titolo, di sposare la causa di Fridays for Future. Per questo chiediamo a tutti e quattro: quale sarà il vostro impegno nella lotta al cambiamento climatico?”. “Lo chiediamo – continua Davide – a Catello Maresca, candidato con il centrodestra con quella stessa Forza Italia che in Campania è da sempre sinonimo di devastazione ambientale e di connivenza con le camorre. Lo chiediamo ad Antonio Bassolino, l’uomo che per vent’anni è stato l’uomo della monnezza, dell’emergenza rifiuti, dei commissariamenti, delle privatizzazioni. Vorremmo chiederlo anche ad Alessandra Clemente, che per otto anni è stata assessore nella nostra città: vorremmo sapere, da assessora uscente di un’amministrazione uscente e da candidata a sindaco quali sono le sue proposte per la transizione energetica? E poi in ultimo lo chiediamo anche a Gaetano Manfredi, “l’utile idiota” del Partito democratico”.

Ai margini della manifestazione, altri due portavoce, Michela e Zidane, argomentano con la DiRe sulle istanze portate in piazza oggi. “Al prossimo sindaco chiediamo – esordisce Michela – di occuparsi realmente della Terra dei Fuochi. Il tempo che rimane a disposizione dobbiamo sfruttarlo per delle misure politiche che siano realmente ecologiche”. E Zidane aggiunge che “una reale transizione economica dovrebbe partire dalla sanità, dall’istruzione dai trasporti. Da tutta una serie di cose che sono presenti all’interno del manifesto cittadino che abbiamo presentato ed autoprodotto attraverso un momento partecipato e democratico”. Attiviste e attivisti, ma non solo, hanno provato ad elaborare un piano su come dovrebbe essere la transizione ecologica. Un piano che chiedono sia ascoltato: a livello locale dall’amministrazione entrante, a livello nazionale dal ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e dal presidente del Consiglio MArio Draghi, a livello globale da tutti i leader mondiali che si riuniranno a Glasgow per la COP26.