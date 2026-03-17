Friuli, il racconto degli aiuti Usa 50 anni dopo: su We the Italians l’intervista con Jane Biagini

In occasione del 50° anniversario del terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia nel maggio del 1976, We the Italians ha intervistato Jane Biagini, figlia di Tullio Biagini, italiano-americano e figura chiave nel coordinamento degli aiuti americani alla regione. L’intervista, condotta dal direttore Umberto Mucci, ripercorre il racconto personale di Jane e la storia del padre, dalla fuga dall’Istria dopo la Seconda guerra mondiale all’esperienza nell’Air Force statunitense, fino al ruolo determinante nell’organizzazione dei fondi e dei progetti di ricostruzione per scuole e centri per anziani. Jane Biagini descrive anche come questi programmi abbiano consolidato un legame duraturo tra Italia e Stati Uniti, evidenziando l’efficacia e l’umanità dell’azione americana e l’impatto sulle comunità friulane. L’intervista è disponibile su We the Italians, offrendo una testimonianza diretta di solidarietà internazionale e memoria storica.