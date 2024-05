From Caserta, al via oggi ai Giardini Maria Carolina il Festival della territorialità

Mancano poche ore all’apertura delle porte di “From Caserta”, il nuovissimo Festival della territorialità. From dal pomeriggio di oggi venerdì 31 maggio alle 18 e per le intere giornate di sabato 1 e domenica 2 giugno (dalle 11 a mezzanotte e mezza) trasformerà i Giardini Maria Carolina, parco di 9000 mq in prossimità della Reggia di Caserta, in un villaggio esperienziale a cielo aperto. La kermesse ha il patrocinio del Comune di Caserta.

Diverse le aree che saranno allestite ognuna dedicata ad attività diverse ma tutte riferite a qualsiasi gusto ed età di utenza. Sport, giochi, danza, yoga, discipline olistiche, gaming, comix e decine di laboratori pensati per i più piccoli saranno le attività quotidiane del Festival. Un vero e proprio villaggio esperienziale a cielo aperto. From ospiterà inoltre la fiera del disco e del vinile in un’area ombreggiata dove si potranno ascoltare vinili, comprarli, scambiarli, o semplicemente divertirsi a vedere le migliaia di copertine proposte. Oltre al collezionismo ci saranno anche tantissimi artigiani e creativi ad esporre le proprie creazioni. Per gli amanti del buon cibo, ci sarà l’area CeGusto che proporrà, a pranzo e a cena, la propria carovana di food truck con tantissime proposte di Street Food. Nessuno sarà escluso da From. Un’area nel verde sarà dedicata agli amici a quattro zampe. Con il tramonto From si trasformerà in un circo a cielo aperto. Spettacoli di giocolieri e circensi trasporteranno grandi e piccini in un sogno ad occhi aperti. L’area “Show” con i dj set in vinile preparerà l’atmosfera giusta per i concerti serali. Artisti come Luca Rossi, La Maschera, ‘O Zulù’ dei 99 Posse, Tharumbò e la sua arte bottara terranno concerti per le migliaia di visitatori attesi.

«Abbiamo organizzato un festival mai visto in città», dicono gli organizzatori Armando Rispoli e Tommaso Zottolo. «Siamo certi che oltre a essere un motivo di vanto per Caserta aiuterà a veicolare migliaia di visitatori nei percorsi da noi organizzati con gruppi di bikers casertani anche in tanti luoghi della città. Abbiamo assolutamente bisogno di reinventare nuovi spazi e un nuovo modo di stare insieme utilizzando modalità costruttive di socializzazione». From Caserta cercherà di essere attento al tema dell’ecologia, del riciclo, attraverso la proposta di laboratori di riutilizzo e la produzione di bicchieri da festival riutilizzabili, in contrasto al “usa e getta”, da parte di partner preziosi come Gruppo La California e D’Alterio Group, sponsor sensibili al tema dell’ecologia.

Tante le istituzioni, le associazioni e le aziende presenti in questi tre giorni di From Caserta. Questi i nomi: Banca Generali, Confcommercio Caserta, Alfonsino, Enoteca il Torchio. E ancora, Hang Ponteggi, Esse Rete Associativa, Liceo artistico di San Leucio, Fiab Caserta in Bici, Dinamika Outdoor, Esse Rete Associativa, Hermes Roller , La Tana dei Goblin, Fallout N Fun, Elysium, Alice Odv, Matti da Giocare, Starwars Cosplayers The dark side of Naples, ComixFactory, Centro yoga Arnia, Aura Angeli, Università Popolare Shen Shiatsu Do, Yoga Raw, Plus21, Labis, Libreria Che Storia, Caserta Film Lab, L’isola di Arturo, La Mansarda Teatro, Zetesis, Omniarte Caserta, Comitato Città Viva, Centro Sociale Ex Canapificio, Comitato Parco Aranci, Movimento migranti e rifugiati, Ciccio Bike, Los Quijotes de la fuente viva, Acli, Fias, Non Solo Sipario, Matrioska Lab, Aipd Caserta, Comitato Villa Giaquinto, BogyFactory, Earthwork Sound System, AsdVulcane Centro Cinofilo, Giocagnolandia, Swing Fever, Balfolk, Ondawebtv #lenotizieinpositivo, Favole seriche, Teniamoci per Mano Onlus con Melina Cortese, AutArtAps, Silvia’s Place, Fias, Open Caserta, Zetesis, le Pro Loco di Casertavecchia, San Leucio e Vaccheria, Genovese Managment, Club 33 Giri e gli amici di Atella Sound Circus (festival gemellati che si terranno poche settimane dopo From) e Nuova Editoria Organizzata.

L’ingresso al parco sarà gratuito dalle 11 alle 18 per permettere alla cittadinanza e alle migliaia di turisti di godere liberamente dei giardini e del fitto programma del festival. Alla sera, con l’aumentare degli spettacoli, il costo di ingresso diventerà di 3 €. Tutte le attività di From saranno visualizzabili e prenotabili al sito www.fromcaserta.it