Frosinone, Joe Formaggio in campo per il tabaccaio di Frosinone: ‘io sto con lui’

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Estrema solidarietà al tabaccaio di Frosinone. Ha sparato per difendersi. Chiunque sia dotato di buon senso dovrebbe stare dalla sua parte. Il tabaccaio ha fatto benissimo”. Non ha dubbi Joe Formaggio, soprannominato sindaco sceriffo di Albettone in provincia di Vicenza, adesso consigliere della regione Veneto, pronto a scendere in campo per Sandro Fiorelli, che ieri ha sparato ed ucciso uno dei 4 malviventi entrati nella sua proprietà. Il consigliere, che fu ideatore della campagna ‘io sto con Stacchio’, il benzinaio coinvolto nell’assalto di una gioielleria a Ponte di Nanto, annuncia all’Adnkronos: “Chiamerò oggi stesso i deputati del Lazio di Fdi in modo da muoverci subito per dare solidarietà alla famiglia. Come ho detto per il caso Stacchio, non mi interessa niente del bandito, morto sul lavoro. Io sto con Fiorelli”.