Fs, Battisti “Alta velocita’ a Frosinone traguardo storico”

“E’ un traguardo storico, non solo importante, colloca Frosinone in un circuito come quello dell’altavelocita’, che si caratterizza per circolare non solo in Italia ma in prospettiva in tutta Europa”. Lo ha detto Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore Generale Gruppo FS Italiane, alla stazione di Frosinone per il viaggio inaugurale del Frecciarossa Milano Centrale – Napoli Centrale via Frosinone/Cassino.

sfe/sat/red