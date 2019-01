Fs, a causa della neve corse regionali ridotte del 30%

In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, il gruppo Fs Italiane ha attivato per la giornata di oggi 3 gennaio la fase di “emergenza lieve” dei Piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Puglia, Molise e Campania. In queste regioni “i servizi commerciali regionali saranno ridotti mediamente del 30 per cento” anche per forte vento, a carattere di burrasca, che potrebbe aggravare la situazione con particolari accumuli di neve. Al momento, è comunque confermata la piena disponibilità di tutte le linee ferroviarie. Lo spiega in una nota l’ufficio stampa del gruppo Fs. “Preallerta e presidi preventivi – prosegue la nota – anche in Basilicata, Calabria e Sicilia, in queste regioni non sono pero’ previste riduzioni di treni”. Le linee interessate dall’emergenza neve: Ancona – Porto d’Ascoli/Ascoli; Ancona – Pescara; Pescara – Sulmona; Pescara – Termoli; Giulianova – Teramo; Sulmona – Terni – L’Aquila; Avezzano – Sulmona; Venafro – Campobasso; Foggia – Potenza. In Campania attenzione ai treni che da Napoli viaggiano verso Taranto, perché il passaggio nell’entroterra lucano potrebbe essere interdetto, e a quelli che fanno la rotta Campania-Basilicata o Napoli-Sapri. Anche in quest’ultimo caso le nevicate previste nel Cilento potrebbero portare a una soppressione delle corse serali.