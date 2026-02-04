Fs e Trenitalia, nel 2025 consegnati 108 nuovi treni regionali (saranno mille entro il 2027). Investito 1 mld

Prosegue il piano di rinnovo della flotta del servizio Regionale di Trenitalia (Gruppo Fs Italiane). Nel corso del 2025 sono stati consegnati 108 nuovi treni, per un investimento complessivo pari a un miliardo di euro. Il programma, in linea con gli obiettivi del Piano strategico 2025-2029 del Gruppo Fs e del relativo aggiornamento, prevede la consegna di ulteriori 103 convogli, per arrivare a un totale di 1.081 treni di nuova generazione in servizio entro il 2027.

Le consegne del 2025 hanno interessato l’intero territorio nazionale, grazie ai contratti di servizio sottoscritti con Regioni e Province autonome, committenti del trasporto ferroviario regionale. Nel dettaglio, 51 treni sono stati destinati al Centro Italia, 25 al Nord e 32 al Sud e alle Isole, contribuendo a rafforzare l’offerta di mobilità locale su scala nazionale.

Con 643 treni di nuova generazione consegnati fino a oggi, che si sommano ai 335 acquistati negli anni precedenti, il Regionale di Trenitalia può contare attualmente su 978 convogli di nuova generazione in circolazione. L’investimento complessivo per il rinnovo della flotta ammonta a 7 miliardi di euro e consentirà di rinnovare circa l’80% dei treni regionali.

“Il rinnovo della flotta regionale è espressione della capacità industriale di Trenitalia e del Gruppo Fs”, ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia. “Investiamo in treni sempre più tecnologici, confortevoli e sostenibili con l’obiettivo di elevare gli standard operativi del servizio. Al completamento del piano, l’Italia avrà la flotta regionale più giovane d’Europa, con un’età media inferiore ai dieci anni. Le nostre scelte sono orientate alle esigenze dei passeggeri che ogni giorno viaggiano per lavoro, studio o tempo libero, con una responsabilità chiara: ridurre le distanze e accompagnare i territori nel loro percorso di crescita”.

Attraverso il servizio Regionale, Trenitalia garantisce una mobilità capillare su tutto il territorio nazionale, con oltre 6.000 corse giornaliere e più di 400 milioni di passeggeri trasportati ogni anno. L’offerta è orientata alla sostenibilità e all’innovazione, anche grazie a circa 180 collegamenti Link, soluzioni intermodali treno più bus, navi e altri mezzi, che consentono di raggiungere anche le destinazioni meno servite, migliorando l’efficienza e la qualità del trasporto regionale lungo tutta la Penisola.