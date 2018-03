Fs, il gruppo premiato dai giovani per le attività di recruitment

I giovani italiani in cerca di lavoro e di prima occupazione premiano il Gruppo Fs Italiane per le importanti attivita’ di recruitment sviluppate attraverso i canali digitali. Fs Italiane ha, infatti, conquistato il primo posto in Italia nel canale “carriere” e si e’ posizionata al terzo nella classifica generale tra oltre 50 imprese. E’ quanto emerso dalla ricerca di Potentialpark, societa’ di ricerche di mercato, con sede a Stoccolma, leader nel campo della Talent Communication. Questi importanti risultati sono frutto dell’impegno del Gruppo per migliorare e semplificare l’uso di strumenti web e di social recruiting, in linea col processo di digitalizzazione previsto dal Piano industriale 2017-2026. Grazie al potenziamento e al completo rinnovamento della sezione del sito “Lavora con noi” accessibile anche attraverso dispositivi mobili (smartphone o tablet), il Gruppo ha infatti ottenuto il rapido incremento di accessi e ha intercettato target specifici per i ruoli ricercati. Inoltre, attraverso canali digitali come la pagina carriere di Linkedin, il social network dedicato al mondo del lavoro, i candidati possono consultare le posizioni aperte, conoscere da vicino l’azienda, avere informazioni dettagliate su offerte di stage, percorsi di formazione o convenzioni con le universita’, capire come funziona il processo di selezione per entrare in azienda.