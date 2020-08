Fs, più Frecce verso il Sud nel prossimo week end

Nuovi collegamenti ferroviari nei giorni 7,8, 9 e 10 agosto tra Milano con la Campania e la Calabria e tra Roma e Puglia. Saranno in tutto 12 le Frecce in più rispetto alla programmazione ordinaria che nel secondo fine settimana di agosto, da venerdì 7 a lunedì 10, arricchiranno l’offerta di Trenitalia con il sud Italia. Sei corse Frecciarossa in più tra Milano e Reggio Calabria e sei Frecciargento in più tra la Capitale e Lecce faranno tappa in tutte le principali e più amate mete balneari e turistiche di Campania, Calabria e Puglia, e faciliteranno così gli spostamenti degli italiani in partenza per le vacanze estive o anche di chi vuole soltanto concedersi un fine settimana di relax. L’iniziativa, che conferma l’impegno del Gruppo Fs Italiane a sostegno del turismo, rientra in un piano che Trenitalia ha previsto durante tutto il mese di agosto per rispondere alla domanda di mobilità lungo le rotte e nelle giornate di maggiore richiesta, da Milano verso la Campania e la Calabria e da Roma per la Puglia. I biglietti per i nuovi collegamenti sono già in vendita su tutti i canali di acquisto Trenitalia.

Questi gli orari delle Frecce Trenitalia in circolazione nel prossimo weekend: Frecciarossa Milano C.le (11.50) – Reggio Calabria (22.05) corse attive il 7, 8 e 9 agosto: Frecciarossa Reggio Calabria (11.50) – Milano C.le (22.10) corse attive nei giorni 8, 9 e 10 agosto. I due Frecciarossa fermano anche a Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta-Palinuro, Sapri, Maratea, Scalea, Paola, Lamezia Terme, Vibo Pizzo, Rosarno e Villa San Giovanni. Frecciargento Roma (9.35) – Lecce (15.05) in circolazione nei giorni 7, 8 e 9 agosto; Frecciargento Lecce (17.55) – Roma (23.30) corse in circolazione il 7, 8 e 9 agosto. I due Frecciargento fermano anche a Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Bari, Monopoli, Ostuni e Brindisi.