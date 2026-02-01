Fs, potenziati i servizi di Trenitalia e Busitalia verso le località olimpiche

Potenziati i servizi di trasporto e di assistenza offerti daper raggiungere le località dove si svolgeranno iSono stati previsti servizi straordinari verso le principali aree interessate dalle competizioni, grazie a un potenziamento dei collegamenti di Alta velocità e del Regionale, affiancati da soluzioni intermodali integrate treno+bus.con collegamenti diretti da Milano a Venezia/Udine. Il treno con partenza da Malpensa Aeroporto T2 alle 11:37 arriverà a Venezia Santa Lucia alle ore 15.12. Il Frecciarossa in partenza da Udine alle ore 6.15 arriverà a Malpensa Aeroporto T2 alle ore 11.22. A partire dal 31 gennaio e fino al 16 marzo, oltre la conclusione dei Giochi,garantiranno collegamenti giornalieri con Cortina d’Ampezzo e il Cadore, Tesero e Predazzo. L’offerta verso Cortina d’Ampezzo consentirà di partire in Frecciarossa, e proseguire da Venezia Mestre con il servizio bus. Inoltre, partendo da Roma, Firenze, Bologna e Verona e scendendo a Ora (Bolzano), sarà possibile raggiungere la Val di Fiemme con bus fino a Tesero, nuova fermata FrecciaLink, e Predazzo.