Fs, Trenitalia al Pitti Uomo con la Freccia Fashion

Esce il nuovo numero de La Freccia Fashion in occasione di Pitti Uomo 94, l’edizione primaverile 2018 dei Saloni fiorentini dedicata al Pop, da intendere anche come acronimo, Pitti Optical Power. Lo speciale, in formato extralarge, del magazine di Fs Italiane è distribuito gratuitamente dal 12 al 15 giugno negli stand della Fortezza da Basso, sulle Frecce dirette a Firenze e nei FrecciaClub. Sessantaquattro pagine ricche di interviste, approfondimenti, proposte e immagini per viaggiare ad Alta Velocità nel mondo glamour della moda. Un raffinato ed esclusivo prodotto editoriale, da collezione, che Trenitalia dedica ai propri affezionati clienti.Tra i protagonisti de La Freccia Fashion e della kermesse, Paul Surridge, approdato nel 2017 alla guida del marchio fondato da Roberto Cavalli. Per il lancio worldwide del suo nuovo progetto di moda for him l’appuntamento è mercoledì 13 giugno.Il ritratto di Alfredo Rifugio, artigiano di origini partenopee, che a Pitti propone la sua nuova collezione di capi in pelle rigorosamente handmade, straordinari perché tutti assemblati e rifiniti con non meno di duemila punti.Poi è Craig Green, Menswear Guest Designer di Pitti Uomo 94, a presentare in un’intervista la sua prima sfilata di tenute da lavoro e uniformi fuori dal Regno Unito: “Non ho mai mostrato le mie linee fuori dall’Inghilterra, quindi è un’esperienza completamente nuova. Firenze è una città meravigliosa, piena di storia, quindi sono molto contento che questa rappresenti la mia prima avventura oltre confine”.E ancora, un tour fra i principali appuntamenti fiorentini che si terranno in occasione della manifestazione: si parte dall’Arena Strozzi martedì 12 con Scandinavian Manifesto, 15 collezioni firmate da fashion designer emergenti e consolidati provenienti da Danimarca, Svezia e Norvegia. Mercoledì 13 Birkenstock intrattiene i fashionisti con uno showcase allo storico Giardino Torrigiani, mentre in Fortezza, allo spazio degli Archivi, presenta scarpe e accessori del progetto Natural Skincare foot treatment suite. Giovedì 14 è la volta del marchio Bed j.w. Ford, con la sfilata del designer Shinpei Yamagishi, per la prima volta al di fuori del Giappone.Per l’universo kids, Pitti Bimbo 87, dal 21 al 23 giugno, è un susseguirsi di feste: start con Monnalisa che sboccia con una collezione piena di fioriture; DSquared2 celebra con un ballo di fine anno la nuova capsule collection. Serata di gala, invece, il 22: long dress d’obbligo per lo speciale dinner party di Pitti Immagine.Infine un giro d’Italia, da Venezia e Milano a Roma e Napoli, alla scoperta di carte da parati d’autore che oggi vivono una seconda giovinezza: selezionate da designer di interni per personalizzare gli ambienti, dai loft agli spazi espositivi, passando per gli esercizi commerciali, donano a ogni stanza un’allure glam.La Freccia Fashion fa parte degli Speciali di grande formato delle Edizioni La Freccia che, oltre allo storico mensile di bordo, annoverano La Freccia Gourmet, La Freccia Arte, La Freccia Collection, La Freccia Design, La Freccia Beauty, La Freccia Bio e La Freccia Wellness. Le Edizioni La Freccia sono sfogliabili online anche su Issuu.com e su fsitaliane.it, nella sezione Media.