FT: Ue punta a dazio fisso di 2 euro su piccoli pacchetti importati

Roma, 20 mag. (askanews) – La Commissione europea ha elaborato una bozza di proposta che prevede un dazio fisso di 2 euro su beni di valore contenuto che entrano nella Unione europea, prevalentemente dalla Cina, tramite vendite dirette; per i grossisti il dazio fisso sarà di 0,50 euro per ogni unità. Lo riporta il Financial Times, che cita la bozza della proposta, secondo cui alcuni dei proventi di questa tariffa fissa servirebbero a coprire i costi dei controlli supplementari alle frontiere, mentre il resto del gettito andrebbe al bilancio dell’Unione europea.

Il quotidiano riferisce che il commissario europeo responsabile del commercio, Maros Sefkovic ha spiegato al Parlamento europeo di aver proposto quella che Bruxelles chiama “commissione di gestione” o “handling fee”, relativamente ai beni importati nell’Ue mediante vendite dirette che ammontano a 4,6 miliardi di euro l’anno. (fonte immagine: European Union, 2025).