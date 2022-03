Fuga dalla Nazionale, Mancini smorza le polemiche: Ho obbligato io certi giocatori ad andar via

“Sono io che ho obbligato certi giocatori ad andare via, anche perché alcuni sarebbero andati in tribuna. Se possiamo fare qualcosa per i club noi lo facciamo”. Così Roberto Mancini ha voluto replicare alle polemiche che hanno accompagnato la partenza di alcuni azzurri dal ritiro di Coverciano, gli ultimi due sono oggi Florenzi e Politano alle prese con qualche acciacco e quindi indisponibili per la trasferta con la Turchia. “Insigne aveva un problema fisico già prima ed era al 50%, Immobile domani non avrebbe giocato e sarebbe andato in tribuna, pure Verratti e Mancini non erano al meglio, quanto a Jorginho – ha spiegato il ct azzurro- il Chelsea ce lo aveva mandato tre giorni prima senza fargli disputare l’FA Cup. Mi sembra giusto per questa partita in Turchia provare soluzioni alternative”.