Fuga di medici dagli ospedali, in Molise non si trovano palliativisti

Indecifrabile. Potrebbe essere definita così la situazione che da mesi si registra in Molise a causa della scarsa, e in alcuni casi totale mancata adesione di medici ai numerosi Avvisi e concorsi banditi dall’Azienda sanitaria regionale (Asrem) con l’obiettivo di reclutare personale per colmare la carenza degli organici. La lista dei tentativi andati a vuoto è lunga e continua ad aumentare. Ne è testimonianza l’ultimo avviso, per soli titoli, finalizzato all’assunzione a tempo determinato di tre medici palliativisti da impiegare all’Hospice di Larino (Campobasso) per il progetto relativo alla costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore in area pediatrica. All’avviso pubblicato dall’Asrem hanno risposto due medici, risultati idonei, ma che dopo pochi giorni dall’approvazione della graduatoria hanno comunicato di rinunciare all’incarico. L’Azienda sanitaria ha indetto una nuova procedura.