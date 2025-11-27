Fulvio Macciardi confermato alla guida dell’Associazione Fondazioni lirico sinfoniche

L’Assemblea dei Soci dell’Associazione nazionale Fondazioni lirico sinfoniche (Anfols), riunita questa mattina a Roma, ha confermato Fulvio Macciardi, Sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli, alla guida dell’Associazione e Cecilia Gasdia, Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona nel ruolo di Vicepresidente. Le cariche sono state elette per acclamazione dall’Assemblea, rinnovando il direttivo dell’Anfols per il prossimo triennio. “Ringrazio i membri dell’Assemblea per aver rinnovato la loro fiducia, un segnale importante che riconosce il lavoro svolto e ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore determinazione”, ha dichiarato Macciardi dopo la riconferma. “Negli ultimi anni è stato svolto un lavoro importante, a partire dal rinnovo del contratto collettivo nazionale del triennio 2019-2021. Molto lavoro resta ancora da fare: siamo già impegnati nel percorso che porterà al nuovo contratto collettivo e il dialogo con le istituzioni continuerà a intensificarsi, anche in vista del futuro varo del nuovo Codice dello Spettacolo”, ha aggiunto. “Lavoreremo affinché le Fondazioni lirico-sinfoniche – assicura – possano affrontare con strumenti adeguati le sfide dei prossimi anni, rafforzando il loro ruolo culturale, sociale ed economico nel Paese”.