Piero Mastroberardino, Maria Giovanna Paone e Fulvio Scannapieco: tre campani tra i 25 nuovi cavalieri del lavoro

Ci sono anche tre campani tra i 25 nuovi cavalieri del lavoro, appena scelti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si tratta di Piero Mastroberardino, manager e titolare dell’omonima azienda vitivinicola; e Maria Giovanna Paone, rappresentante della moda italiana e direttrice creativa della divisione abbigliamento donna di Kiton; e Fulvio Scannapieco, fondatore e presidente di Ala, eccellenza del settore aerospazio.

I PROFILI

Piero Mastroberardino, viticultore e artista

La sua famiglia, i Mastroberardino, è considerata un punto di riferimento della vitienologia italiana riconosciuta come la paladina dei vitigni autoctoni dell’Irpinia e della Campania. Ha infatti posto sempre grande cura nella tutela e nella valorizzazione di varietà come l’Aglianico, il Fiano, il Greco, la Falanghina, il Piedirosso, la Coda di Volpe, le cui origini risalgono alla colonizzazione greca e alla civiltà romana. Da oggi, Piero Mastroberardino è Cavaliere del Lavoro, come il papà Antonio. La guida delle attività di famiglia è affidata oggi proprio a Piero Mastroberardino, al timone dell’azienda dalla metà degli anni Novanta. E’ un viticultore alla decima generazione ma anche professore Ordinario di Business Management nell’Università, autore di numerose pubblicazioni scientifiche internazionali sui temi del management. Il suo profilo professionale e imprenditoriale, come si legge sul sito della impresa, è legato a doppio filo a quello artistico che si concretizza nei campi del disegno e della pittura, della narrativa e della poesia. Dal 2011 ad oggi ha infatti pubblicato due romanzi, Umano Errare e Giro di Vite e due raccolte di poesie, All’origine dei sensi e Frammenti, quest’ultima in forma di libro d’artista. Con i suoi dipinti ha realizzato numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero e molte sue opere sono presenti in collezioni nazionali e internazionali. Da Maggio 2015 è presidente dell’Istituto del Vino Italiano di Qualità Grandi Marchi.

Maria Giovanna Paone, da Arzano a Ny

Da Arzano, piccolo paese alle porte di Napoli, al cuore di New York e non solo. E’ la strada che ha percorso la maison Kiton fondata nel 1968 da Ciro Paone ed oggi con la figlia Maria Giovanna – neo nominata Cavaliere del Lavoro dal Capo dello Stato – al vertice nel ruolo di presidente. Maria Giovanna Paone è nata a Napoli nel 1967 da Maria Rosaria e Ciro Paone, fondatore e presidente di Kiton. L’azienda è oggi una tra le principali realtà internazionali attive nel settore del lusso, nota per la sua creazione di un abito su misura tagliato ed imbastito a mano e per le collezioni sartoriali ready-to-wear maschili e femminili. Maria Giovanna Paone consegue il diploma di Ragioneria presso l’ITC Gian Battista Della Salle nel 1985. Forte della convinzione di dover espandere i propri orizzonti culturali, la primogenita di Ciro Paone decide di trasferirsi a Londra nel 1986 per consolidare la conoscenza della lingua inglese e conseguire il diploma presso la Business School London. Successivamente si trasferisce negli Stati Uniti per frequentare un master in Marketing e Communication presso la University San Diego. Il 1987 è l’anno d’esordio in Kiton: Maria Giovanna inizia la gavetta all’interno dell’azienda di famiglia, dapprima seguendo le relazioni commerciali con l’estero e successivamente occupandosi dell’amministrazione e dell’organizzazione aziendale. Dopo aver ricoperto il ruolo di Responsabile Front Office Foreign, dà impulso alla nascita della Linea Donna intorno alla metà degli anni Novanta, diventandone direttore creativo nel 2014. E’ attualmente presidente del Gruppo Ciro Paone, e ricopre diversi incarichi istituzionali all’interno delle società controllate del Gruppo. In ambito confederativo è consigliere Moda e presidente Territoriale per l’Unione Industriali Napoli, membro della Camera della Moda e del Design della Regione Campania, Consigliere del Museo della Moda Napoli – Fondazione Mondragone e Consigliere del Comitato Leonardo.

Fulvio Scannapieco, fondatore di Ala, oggi eccellenza mondiale

Fulvio Scannapieco è ai vertici di Ala, uno dei principali supply chain partner a livello internazionale per i settori aerospazio, difesa, ferroviario e high-tech. Da oltre 35 anni, Ala, come si legge sul loro sito, si propone come partner unico di riferimento per la gestione e distribuzione di prodotti, servizi e soluzioni ingegneristiche ad alte prestazioni in grado di semplificare e ottimizzare le operazioni di supply chain dei propri clienti. Scannapieco, nato a Napoli il 14 novembre 1952, si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nel 1980. Inizialmente, ha lavorato nel ruolo di Funzionario Responsabile degli Affari Generali, Societari e Finanziari e poi come Dirigente Responsabile degli Affari Generali, Societari e Finanziari nella società Mededil Società Edilizia Mediterranea Spa. Nel 1995, insieme al fratello Franco Scannapieco e all’ingegner Vittorio Genna fonda Aip Italia, nella quale ricopre negli anni diverse cariche, tra cui quella di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato. Dal 2009, anno della sua costituzione, ad oggi ricopre altresì la carica di presidente del consiglio di amministrazione con deleghe dell’emittente. Fulvio, insieme al fratello Franco e a Vittorio Genna, ha fondato nel 1995 Aip Italia, azienda della quale è stato prima Ceo e poi presidente. Nel 2009 Fulvio e Vittorio hanno guidato la fusione di Aip Italia con Avio Import dando vita ad una nuova azienda, Ala Spa, oggi controllata da Aip Italia. Fulvio è stato Ceo e presidente di Ala dal 2010 fino al 2015. Oggi è presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tra gli altri nominati ci sono ti l’amministratore delegato dell’Eni, Claudio Descalzi, il ceo di Luxottica Francesco Milleri e Francesco Caltagirone jr, ad di Cementir. “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – si legge nella nota diffusa dal Quirinale – ha firmato, in data 30 maggio, i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro”.

Ecco l’elenco completo

Roberto Angelini Rossi – terziario – chimica – estero

Rinaldo Ballerio – terziario – servizi informatici -Lombardia

Giuseppe Basile – industria – siderurgica – Sicilia

Cesare Benedetti – industria – farmaceutica – Veneto

Patrizio Bertelli – industria – moda e abbigliamento – Toscana

Ezio Bracco – industria – impiantistica energia – Liguria

Francesco Caltagirone – industria – cementiera – Lazio

Valentino Campagnolo – industria – componentistica – Veneto

Claudio Descalzi – industria – energia – Lazio

Alfonso Dolce – industria – moda e abbigliamento – Lombardia

Alberto Dossi – industria – chimica – Lombardia

Leonardo Ferragamo – terziario – settore alberghiero – Toscana

Anna Beatrice Ferrino – industria – settore tessile – Piemonte

Piero Mastroberardino – industria – enogastronomia – Campania

Francesco Milleri – industria – ottica – Lombardia

Federica Minozzi – industria – ceramica – Emilia Romagna

Vittorio Moretti – agricoltura – viti-vinicola – Sardegna

Marina Nissim – commercio – grande distribuzione – Lombardia

Maria Giovanna Paone – industria – settore tessile – Campania

Massimo Pavin – industria – materiali plastici – Veneto

Luisa Quadalti Senzani – industria – meccanica – Emilia Romagna

Giovanni Rubini – terziario – ingegneristica costruzioni – Marche

Laura Ruggiero – industria – metalmeccanica – Puglia

Fulvio Scannapieco – industria – aerospazio – Campania

Giuliano Tosti – commercio – prodotti veterinari – Marche