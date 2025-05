Fumata bianca: eletto il nuovo Papa

Fumata bianca! I cardinali hanno scelto il 267. mo Pontefice della Chiesa universale dopo il quarto scrutinio. Dal comignolo della Cappella Sistina, nella quale da mercoledì 7 maggio 133 cardinali si sono riuniti in Conclave, è uscito alle 18.07 il fumo bianco tra l’entusiasmo della folla, circa 20 mila persone, giunta a Piazza San Pietro per accogliere il nuovo Papa, agitando le bandiere di varie parti del mondo: dalla Spagna all’Argentina, dagli Stati Uniti alla Colombia, si è vista anche una bandiera delle Isole Salomone. Il suono delle campane risuona in Piazza, è il segno della gioia per l’elezione.

Cresce ora l’attesa per il nome del nuovo Pontefice che si mostrerà al mondo dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica Vaticana. Ad annunciarlo sarà il cardinale protodiacono Dominique Mamberti. Dopo due giorni di votazioni, è stato raggiunto il quorum di 2/3 necessario per l’elezione. Bisogna attendere ancora per conoscere il Successore di Pietro.