Fumetti, a Comicon Napoli arrivano Makoto Yukimura e Caparezza

Roma, 28 gen. (askanews) – Comicon Napoli 2026 ha annunciato nuovi ospiti internazionali e italiani dellla XXVI edizione dell’International Pop Culture Festival in programma alla Mostra d’Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio.

Per la prima volta in Italia arriva a Napoli il mangaka giapponese Makoto Yukimura, padre della serie Vinland Saga, manga tra i più amati successi internazionali a tema storico, diventato anche un seguitissimo anime. Con i suoi straordinari disegni, la fama della serie, iniziata nel 2005 e premiata con il Kodansha Manga Award 2012 e il Grand Prize Manga al Japan Media Arts Festival 2009, sta per arrivare in Italia con il suo ultimo numero. A Yukimura e alla sua opera, Comicon Napoli dedicherà una mostra inedita oltre a numerose occasioni di incontro con l’artista e altre sorprese.

Reduce dal successo editoriale e discografico di Orbit Orbit, torna Caparezza. Cantautore e musicista, capace di fondere rap e rock, che unisce abilmente satira e critica sociale, sarà protagonista della mostra che esporrà, per la prima volta in assoluto, le tavole del suo fumetto Orbit Orbit, opera che ha accompagnato l’omonimo album e che segna il suo debutto come autore e sceneggiatore di fumetti. Un viaggio onirico, folle e scatenato, colorato, divertente e allo stesso tempo intimo e personale, disegnato da grandi firme e nuovi talenti del fumetto italiano: La Came, Matteo De Longis, Sergio Gerasi, Nicola Mari, Marco Nizzoli, Renato Riccio, Stefano Tamiazzo, Riccardo Torti e Yi Yang.

Tra gli ospiti internazionali, ci sarà il fumettista britannico Liam Sharp, noto soprattutto per i suoi lavori come la serie best-seller Wonder Woman: Rebirth, scritta da Greg Rucka e il ciclo di The Green Lantern, sceneggiato dal leggendario Grant Morrison. Ha inoltre realizzato Batman: Reptilian, su sceneggiatura del grande Garth Ennis; la celebre serie The Brave and the Bold: Batman and Wonder Woman e le tavole di Spawn: The Dark Ages. Più di recente ha scritto, illustrato e letterato una sua serie creator-owned, StarHenge, un’epica saga sci-fantasy basata sulla leggenda di Merlino, grazie alla quale è stato nominato agli Eisner Award come Best Painter/Multimedia Artist.

Dalla Serbia arriva il Maestro del fumetto R.M. Guéra, apprezzato per le illustrazioni di serie di successo come Scalped e Goddamned, collaborando con Jason Aaron, per l’adattamento a fumetti di Django Unchained con Jason Latour e ancora per lo speciale Tex: L’Uomo dalle Pistole d’Oro su testi di Pasquale Ruju, oltre che per la serie Judge Dredd, realizzando alcune storie scritte da Rob Williams.

Dall’Italia saranno a Comicon Napoli Sara Pichelli e Simone Bianchi. Artista per Marvel dal 2008, Sara Pichelli ha vinto un Eagle Award, un Harvey Award, e due Stan Lee Awards grazie al suo lavoro sul secondo volume di Ultimate Comics: Spider-Man, insieme alla co-creazione di Miles Morales, il nuovo Spider-Man dell’universo Ultimate. Lavora su svariati titoli Marvel (NYX, Namora e X-Men, Guardiani della Galassia), ha partecipato al rilancio della testata dei Fantastici 4, scritta da Dan Slott, e lavorato a uno speciale dell’Uomo Ragno, scritto dal regista americano J.J. Abrams e suo figlio Henry, e sul lancio della nuova solo-serie di Scarlet Witch scritta dal talentuoso Steve Orlando.

Simone Bianchi è tra i maggiori interpreti dei più famosi supereroi che hanno segnato l’immaginario collettivo di intere generazioni. Superman e Batman, Iron Man e Spider-Man, Thor e Capitan America, oltre a Wolverine, gli X-Men (di cui ha ridisegnato la linea dei costumi per MARVEL) solo per citarne una minima parte, sono tutti passati attraverso la fervida vena inventiva di Bianchi. Le tavole originali che ha disegnato per Star Wars sono state acquistate dallo stesso George Lucas, che li ha voluti per la propria collezione. Ha prestato i propri pennelli anche alla musica, dipingendo il manifesto ufficiale del concerto dei TOOL a Miami e di quello degli Smashing Pumpkins a Denver, nel 2022. In Italia ha realizzato la copertina per l’album di Caparezza EXUVIA, nonché il pop-up contenuto all’interno del vinile. Arrivano a Napoli anche i creators e fondatori della casa editrice Tomodachi Press, Dario Moccia e Davide Masella, affiancati dall’illustratrice Agnese Innocente, con tante novità tra cui, per la prima volta, uno stand dedicato e una artist alley per entrare nel mondo delle carte collezionabili con numerosi artisti e disegnatori.

Comicon Napoli, che da sempre vuol dire anche cosplay, annuncia l’arrivo di Yugoro, creatrice estone di fama internazionale di cosplay, oggetti di scena epici e costumi fantasy. Nel 2024, Yugoro ha rappresentato con orgoglio l’intera regione baltica al Cosplay Crown Championship negli Stati Uniti e al GICOF in Corea. Yugoro incontrerà il pubblico di COMICON Napoli e sarà giudice degli amatissimi contest Cosplay Pro e Cosplay Regular. Per la musica, torna la voce delle più iconiche sigle di cartoni animati dagli anni Novanta in poi. Le canzoni di Pokémon, Dragon Ball, Detective Conan, One Piece e tante ancora saranno cantate live da Giorgio Vanni all’Arena Flegrea della Mostra d’Oltremare.