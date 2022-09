Funerali di Abe, la vicepresidente Usa Kamala Harris in Giappone

La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris parteciperà ai funerali di Stato per l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, vittima di un attentato lo scorso luglio, che si terranno a Tokyo il 27 settembre. La visita in Giappone, annunciata in un comunicato dalla Casa Bianca, cui seguirà un vertice istituzionale in Corea del Sud, avrà lo scopo di testimoniare la vicinanza e il cordoglio da parte del presidente Joe Biden e di rafforzare l’asse Usa-Giappone-Sud Corea, nel pieno delle tensioni con la Cina per il controllo della regione indopacifica. Anche il governo australiano ha dato conferma della partecipazione alla cerimonia per l’ex premier giapponese, confermando la presenza del primo ministro Anthony Albanese e dei tre ex primi ministri John Howard, Tony Abbott e Malcolm Turnbull, accomunati tutti dalle relazioni istituzionali avute con Abe nel corso del suo lungo mandato alla guida del Giappone. “Il presidente Abe è stato un leader straordinario, uno dei motori del rinnovamento in Giappone e nella regione del Pacifico oltre che un vero amico dell’Australia”, ha commentato Albanese in un comunicato.