Funivia del Faito, dopo la rottura dei cavi precipita la cabina: almeno tre morti

Ci sarebbero 3 vittime, un ferito grave e un disperso per l’incidente alla funivia del Monte Faito. È questo il bilancio provvisorio della tragedia avvenuta nel pomeriggio di oggi. La cabina a monte si sarebbe sganciata prima di entrare in stazione con 5 persone a bordo, compreso il macchinista. I vigili del fuoco e il soccorso alpino stanno operando sul posto anche con l’ausilio di due elicotteri, ma ci sono grosse difficoltà a causa del meteo. Diverse ambulanze sono sul piazzale della stazione di arrivo. A Castellammare di Stabia sono state tratte in salvo le 16 persone a bordo della seconda cabina.