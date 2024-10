Funivia di collegamento tra il Mann e il Museo di Capodimonte

Il presidente della commissione Politiche giovanili e Lavoro, Luigi Musto, ha presentato una interrogazione consiliare scritta sull’ipotesi di un progetto di collegamento tramite funivia tra il Museo Archeologico Nazionale (MANN) e il Museo di Capodimonte . «Nell’ottica di migliorare la fruibilità e l’accessibilità delle risorse culturali della città, la proposta di realizzare una funivia che colleghi il Museo Archeologico Nazionale e il Museo di Capodimonte rappresenta una straordinaria occasione per Napoli – ha dichiarato Musto – Quest’opera potrebbe rivelarsi non solo un’infrastruttura di grande impatto in termini di mobilità sostenibile, ma anche un simbolo dell’innovazione che desideriamo portare nel futuro della nostra città. Siamo consapevoli che i residenti, in particolare del quartiere Sanità e delle zone limitrofe, sentono l’esigenza di essere informati sugli sviluppi di un progetto così rilevante. Questo intervento potrebbe dare un forte impulso alla vita sociale, economica e culturale di un’area storicamente ricca, creando un collegamento rapido e sostenibile tra due poli di attrazione turistica in soli sei minuti, senza impatti ambientali significativi.”