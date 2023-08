Funivia trappola a 274 metri di altezza. In Pakistan 6 bambini e 2 adulti sospesi a un cavo

Due adulti e sei bambini sono intrappolati su una funivia sospesa su una valle a Battagram, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa in PAKISTAN, ”sospesi a un’unica corda” a 274 metri da terra dopo che un cavo si è spezzato, come spiegano i funzionari locali. Una situazione ”davvero allarmante”, l’ha definita il primo ministro pakistano ad interim Anwaar ul Haq Kakar, che ha inviato elicotteri militari nella zona dell’incidente per soccorrere le persone coinvolte e ha detto alle autorità “di garantire con urgenza il salvataggio e l’evacuazione in sicurezza delle otto persone bloccate nella seggiovia”. In corso le operazioni di soccorso che, come mostrano i video condivisi sui social, vedono soldati impegnati a calarsi da un elicottero verso la funivia. L’operazione di salvataggio viene resa ancora più difficile a causa delle forti raffiche di vento, hanno riferito a Geo News funzionari dell’Autorità nazionale per la gestione dei disastri del Pakistan. Il rischio è che le pale del rotore dell’elicottero possano destabilizzare ulteriormente la funivia. Sempre Geo News riferisce infatti che la seggiovia ha iniziato a tremare quando l’elicottero di salvataggio dell’esercito pakistano si è avvicinato e c’è il rischio che la seggiovia perda l’equilibrio