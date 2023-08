Fuoco di Russia e non è il liquore tipico delle steppe. Eppure dovrebbe esserci misura in ogni genere di manifestazione umana

Nel villaggio si ripete ancora oggi che quel tipo di chiusura dell’ingresso dei palazzi non è più usato, che il fermo murato sulla soglia dei portoni monumentali di un tempo dovesse essere ben proporzionato alle dimensioni di ciò a cui avrebbe dovuto fare da appoggio. Quindi, con solennità, i villici ripetevano per antica tradizione: “così è il portone, così ( deve essere ) il “centrone”, il battente de quo. Tale breve premessa vale a dare un idea dell’ ultima castroneria russa, quella di Ferragosto, a cui ha avuto la possibilità di assistere il mondo intero o quasi. Si tratta, dell’ innalzamento del costo del rublo dall’ 8% a un abbondante 12%, vale a dire un terzo e passa in più, nel giro di un lasso di tempo più che breve. Che dire: non è la prima volta che, in periodi particolarmente sconclusionati, succede qualcosa del genere senza limiti di territorialità. Nella seconda metà degli anni ’70, anche il Bel Paese ne fu interessato, seppure per motivi assolutamente non paragonabili a quelli attuali addotti dal Cremlino. Dunque, volendo definire l’agire della Banca Centrale d’ Oltrecortina con molta benevolenza, si può descriverlo paragonandolo al muoversi di un elefante che sia capitato, non si sa come, in una cristalliera. Ciò che è più assurdo in un comportamento del genere, è che è impossibile pensare che l’ Ufficio Studi dello stesso istituto di emissione contrassegnato da falce e martello vagheggi di poter raddrizzare una situazione economica arrivata ormai prossima al default, quale è quella di Mosca, con una abnorme quanto scellerata manovra latu sensu monetaria. La stessa, oltre che offensiva nei riguardi dell’ intelligenza degli stessi russi, lo è anche nei confronti di quella dell’ intera umanità. Tale modo di fare ricorda, seppur da lontano, un episodio che non si sa se sia realmente accaduto, eppure viene spesso ripreso. È quello in cui si narra che Sant’ Agostino stesse provando a svuotare il mare con una conchiglia quando il Principale lo avvisò dall’ alto, con benevolenza, che stava perdendo tempo, seppure in…buona fede. Volendo dire pane al pane e vodka alla vodka, la situazione economica di quel paese-prigione è apodittica e ciò fin dalla caduta degli Zar. Non che essendo questi ultimi al potere quella costruzione socio economica funzionasse bene, tutt’altro. Aveva comunque coerenza con l’esprit du temp, è pacifico. In tempi moderni il mondo sta assistendo a una contraddizione nei termini che non fa una grinza: quella macchina sociale sopravvive a se stessa solo in quanto mette in pratica il comportamento di cui argomenta sovente il prete di campagna. Lo stesso che in amicis, raccomanda di mettere in pratica l”uomo di chiesa: “Fa ciò che il prete dice, non fare ciò che il prete fa”. Andando al dunque, il sistema economico russo basa le sue entrate sulle rendite, ovvero quanto riempie le casse dello Stato derivante dallo sfruttamento delle risorse naturali. Non che possano intravvedersi in ciò comportamenti delittuosi, ma di creare ricchezza neanche a parlarne.Vale a dire che opera , in misura irrilevante, l’attività di creazione di nuova ricchezza, cioè la produzione ex novo di beni e servizi. Si concreta così la situazione descritta poco lontano dal Vesuvio avente per protagonista quello sfaccendato che mangia, beve e “non si fa mancare niente”, attingendo dai risparmi della famiglia o ricorrendo a altri espedienti. Di suo, oltre a approfittare in pieno della situazione, non aggiunge altro. Situazione simile è quella che caratterizza precipuamente l’agire della cosiddetta ” Teppa della Steppa”. Con il problema del crollo del rublo, la realtà sarebbe da affrontare e risolvere con sketch tragicomici di pseudo politica monetaria e niente altro? “Ma mi faccia il piacere !” avrebbe detto Totò, zittendo tutti con una risata alla sua maniera.