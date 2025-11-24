Fuori “La pioggia che non cade mai”, nuovo album di Sergio Cammariere

Roma, 24 nov. (askanews) – A meno di tre anni dal suo ultimo disco, esce il 28 novembre su tutte le piattaforme digitali, in formato CD e vinile, “La pioggia che non cade mai”, il nuovo album di Sergio Cammariere prodotto da Jando Music, Grandeangelo srl e Aldo Mercurio in coproduzione con Parco della Musica Records. Un’ulteriore autentica immersione nel mondo suggestivo e raffinato dell’artista calabrese che ancora una volta conferma la sua unicità nel panorama musicale italiano.

Un viaggio composto da tredici canzoni che esplorano amore, memoria, distanza, rinascita e consapevolezza, costruiti come capitoli di un’unica storia sentimentale: amori interrotti, lunghe attese, riflessioni sul tempo. Un percorso intimo sospeso tra malinconia e meraviglia che danno vita ad un’opera elegante e intensa. Con questo nuovo lavoro, Sergio Cammariere conferma la sua straordinaria capacità di fondere la sua musica con la poesia di Roberto Kunstler, mescolando generi e sensibilità differenti, intrecciando jazz, cantautorato ed evocazioni cinematografiche in un dialogo armonioso, dove la voce calda e il pianoforte restano, come sempre, protagonisti assoluti per offrire un’esperienza d’ascolto intensa e profondamente emozionale.

Le ritmiche sono affidate a due maestri della batteria – Alfredo Golino e Amedeo Ariano – e a tre raffinati contrabbassisti – Ares Tavolazzi, Luca Bulgarelli e Alfredo Paixão – dando vita a un tessuto sonoro ricco e sofisticato, valorizzato dagli interventi della violoncellista Giovanna Famulari, di Daniele Tittarelli al sax soprano e Christian Mascetta alle chitarre.

A partire da oggi sarà disponibile su YouTube il videoclip della title track “La pioggia che non cade mai”, diretto da Stefano Schirato e Riccardo Alessandri: le immagini alternano la natura rigogliosa e fiorente del Parco Nazionale del Gran Sasso dove un bambino gioca e corre libero, ad un paesaggio arido e deteriorato in cui si muove l’artista. Un contrasto evocativo e potente sulla necessità e l’urgenza di ripensare un nuovo rapporto dell’uomo con l’ambiente e il mondo circostante.

Sergio Cammariere presenterà dal vivo le nuove canzoni, insieme ai successi più amati, nei prossimi concerti. Ecco le prime date annunciate per il 2026: 25 gennaio Barletta, 8 marzo Reggio Calabria, 9 marzo Cosenza, 11 aprile Lecce, 21 aprile Torino, 5 maggio Roma, 5 settembre Viterbo e 31 ottobre Bari.

Per tutti gli aggiornamenti di calendario: www.mercuriomanagement.it