“Furbetti” del reddito di cittadinanza, 84 denunce nel Casertano

Ottantaquattro persone residenti nel Casertano sono state denunciate dai carabinieri perche’ avrebbero percepito il reddito di cittadinanza senza averne titolo; altri 18 percettori sono stati invece segnalati all’Inps per la sospensione del beneficio, avendone perso diritto in quanto destinatari di misure cautelari personali o scoperti mentre prestavano attivita’ lavorativa. In totale l’importo non dovuto percepito e’ di 500mila euro. Tra le posizioni emerse figurano 5 persone appartenenti o attigue alla criminalita’ organizzata e 52 con precedenti per reati comuni. Tra i percettori scoperti anche persone che avevano il coniuge con redditi molto alti, e che hanno dichiarato il falso.