Furla, c’è l’accordo con i creditori: l’azienda può ripartire

Il gruppo Furla, storico marchio bolognese di pelletteria, ha ufficialmente concluso con esito positivo il processo di composizione negoziata avviato un anno fa per ristrutturare il proprio debito, sottoscrivendo un accordo definitivo con i creditori.

Attraverso questo accordo, Furla si è garantita l’approvazione di una soluzione complessiva capace di assicurare la continuità aziendale, permettendo all’azienda di consolidare la propria posizione finanziaria. La famiglia Furlanetto, tuttora azionista di controllo, ha mantenuto il comando della società, preservando la governance e i piani strategici intrapresi.

Il percorso si è dipanato lungo una procedura conforme all’articolo 182-bis della legge fallimentare, che consente l’autorizzazione di operazioni in via anticipata e la sospensione – per 60 giorni – delle azioni esecutive individuali da parte dei creditori non aderenti. Critico è stato il raggiungimento del quorum richiesto (almeno il 60 per cento dei crediti), necessario per dare validità al piano di ristrutturazione.

Il risultato ottenuto rappresenta una svolta cruciale per Furla, consentendo di tagliare parte del debito e di ottenere le risorse operative per puntare alla crescita futura. Il marchio potrà così proseguire nelle sue strategie internazionali e nei programmi di innovazione, con una struttura patrimoniale più solida. La conclusione della composizione negoziata segna la fine di una fase delicata e l’apertura verso una nuova stagione di sviluppo.

La stabilità raggiunta offre inoltre alle banche e agli altri creditori partecipanti maggiori garanzie sulla continuità del business e sui ritorni economici legati alla ristrutturazione del debito. Soddisfazione è stata espressa dalla governance e dalla proprietà, che conferma di voler continuare a navigare da protagonista nel competitivo mercato del lusso accessibile.