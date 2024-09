Furore Grand Hotel partecipa alla prima edizione di Amalfi Coast Cocktail Week e presenta Sunsation

La nobile arte della miscelazione incontra i profumi e i sapori del Mediterraneo in Sunsation, l’evento multisensoriale che andrà in scena stasera, venerdì 27 settembre, nella magica atmosfera di Furore Grand Hotel, l’hotel cinque stelle lusso affacciato sull’iconico fiordo di Furore.

Nel contesto della prima edizione di Amalfi Coast Cocktail Week, il Ria Lounge Bar di Furore Grand Hotel sarà teatro di un’esperienza unica e coinvolgente.

Sunsation è, infatti, un omaggio alla natura mediterranea che verrà raccontata grazie al totale coinvolgimento dei sensi: tatto, olfatto e gusto.

Cuore della serata la perfetta combinazione delle piante aromatiche caratteristiche della Costiera, presenti sia negli spazi di Furore Grand Hotel, sia nei cocktail preparati dai talentuosi bartender, con i distillati della rinomata distilleria RAME di Perugia.

L’evento si aprirà alle ore 17.30 con “RAMERIA”, un momento esclusivo dedicato alla Masterdistillery in cui David Cucco, Master Distiller di RAME Distilleria Perugia Urbana, guiderà gli ospiti in una lezione interattiva sulle botaniche locali e sui segreti della distillazione.

La Masterclass permetterà ai partecipanti di sperimentare la distillazione in prima persona e di scoprire così gli ingredienti e il savoir faire che rendono un distillato unico e di successo.

Sunsation si sposterà quindi al Ria Lounge Bar e alla sua spettacolare terrazza affacciata sul mare. A partire dalle ore 18:30, gli ospiti potranno godere di un magico aperitivo al tramonto a bordo piscina, sulle note del DJ set firmato da Andrea Brivio. I cocktail saranno preparati da Sebastiano Donnarumma, Bar Manager del Ria, e dai bartender Carlo Fraiese e Gerardo Russo, che mixeranno i pregiati distillati RAME ispirati alle erbe botaniche della Costiera.

Sunsation sarà un’esperienza avvolgente e immersiva che celebrerà, tra performance e momenti di relax, la natura e il fascino misterioso della divina Costiera.

Informazioni e prenotazioni:

Ore 17:30 – 20:30

“RAMERIA – A Masterdistillery of RAME at Ria”

Masterclass con David Cucco, Master Distiller RAME Distilleria Perugia Urbana. Ogni sessione avrà una durata di 45-60 minuti.

Ore 18:30 – 22:00

“Aria – Your sunset Aperitif at Ria”

Aperitivo esclusivo con drink a cura di Sebastiano Donnarumma e Diego D’Angelo, Boutique Manager RAME Distilleria Perugia Urbana.

DJ set: Andrea Brivio

Per informazioni e prenotazioni (sino a esaurimento posti disponibili):

t. +39 089 93573 | info@furoregrandhotel.com

L’hotel

Furore Grand Hotel esprime un modello di accoglienza contemporanea nel cuore della Costiera Amalfitana. Affacciato sul fiordo di Furore (Patrimonio Unesco), l’hotel (cinque stelle lusso) si sviluppa su nove terrazzamenti ed è immerso in un parco di 20.000 m². Trentacinque tra camere e suite tutte con vista sul mare, molte con jacuzzi o piscina privata. Furore Grand Hotel nasce nel 2023 da un’importante opera di ristrutturazione voluta dalla famiglia Irollo de Lutiis, già attiva nell’ospitalità di alta gamma con La Medusa Dimora di Charme nella Costa del Vesuvio. Il ristorante stellato Michelin Bluh Furore, con la supervisione dello Chef Enrico Bartolini e guidato dal Resident Chef Vincenzo Russo, offre un’esperienza culinaria di eccellenza. Il Ristorante Aquarasa ha una proposta casual e all day dining. L’hotel dedica molta attenzione al benessere, grazie alla Spa Petramare e ai numerosi spazi outdoor dove praticare yoga, pilates e percorsi di mindfulness. L’elegante Spa offre trattamenti esclusivi firmati Valmont e una vista mozzafiato che accompagna ogni momento di relax. Furore Grand Hotel fa parte del circuito Small Luxury Hotels of the World, combinando eleganza mediterranea e design contemporaneo, e proponendosi come destinazione ideale per soggiorni esclusivi e rigeneranti.