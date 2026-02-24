Fürstenberg Sgr, rilevata la maggioranza delle quote di Noberasco

La famiglia Fürstenberg rileva la maggioranza di Noberasco, storica società italiana della frutta secca. La stessa Noberasco fa sapere che il fondo Icct, gestito da Fürstenberg Sgr, ha acquisito la maggioranza del capitale sociale della società. L’operazione è finalizzata a supportare il percorso di rilancio e crescita della storica azienda del settore della frutta morbida disidrata e secca, in affiancamento alla famiglia Noberasco che rimarrà azionista di minoranza. L’operazione si inserisce in continuità con il processo di turnaround industriale e finanziario di Noberasco che ha condotto alla sottoscrizione, nel dicembre 2024, di un accordo di ridefinizione dell’indebitamento complessivo della società e alla nomina di Flavio Ferretti quale amministratore delegato, che resta alla guida. L’operazione è la prima effettuata dalla Sgr del gruppo Banca Ifis dopo il rebranding in Fürstenberg Sgr e conferma il ruolo della società di partner di riferimento per aziende storiche del tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzate da marchi forti e solide competenze industriali.