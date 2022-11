Secondo furto ai danni di un giocatore del Napoli in meno di una settimana. Dopo Kvaratskhelia tocca a Kim Min-Jae. Rubata, secondo quanto riporta il sito ilmattino.it l’auto della moglie del giocatore sud coreano: era parcheggiata a Posillipo. Sono in corso indagini per verificare le responsabilità.